Racing de Santander recibirá al Barcelona en el estadio Campos de Sport de El Sardinero por los octavos de final de la Copa del Rey, en un duelo entre líderes que promete emociones en un escenario mítico del fútbol español.

Los culés llegan en el mejor momento de la temporada tras conquistar el domingo pasado la Supercopa de España en Arabia Saudita, derrotando 3-2 al Real Madrid en una final espectacular donde Raphinha firmó un doblete y Lamine Yamal sentenció el título. ​

Racing de Santander, líder indiscutible de Segunda División con 38 puntos, también vive un sueño. Los verdiblancos eliminaron en la ronda anterior al Villarreal con un doblete espectacular de Juan Carlos Arana, héroe copero con 3 goles en el torneo. Antes habían superado a la Ponferradina y al Logroñés, demostrando que cuentan con recursos para competir contra rivales superiores. Sin embargo, José Alberto López afronta el partido con prudencia extrema: acumulan tres encuentros sin ganar en Liga (dos empates y una derrota) y el próximo domingo enfrentan a Las Palmas, segundo clasificado con los mismos puntos, en un duelo crucial para el ascenso.

​El técnico cántabro ha confirmado que presentará un equipo con múltiples rotaciones para preservar energías pensando en la lucha por el ascenso.​

El precedente histórico favorece claramente a los azulgranas. El último enfrentamiento en Copa del Rey data de febrero de 1989, también en octavos de final, cuando el Barça ganó por un global de 4-2. La última vez que se vieron las caras en Liga fue en la temporada 2011-12, con victoria culé 0-2 gracias a un doblete de Lionel Messi.

🟢 La formación de Racing de Santander

Jokin Ezkieta, Álvaro Mantilla, Javier Castro, Facundo González, Jorge Salinas​; Maguette Gueye, Gustavo Puerta; Sangalli, Pelo Urtasan, Íñigo Vicente; Andres Martín 

🔵🔴 La formación de Barcelona

Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Casadó, Bernal, Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford

⏱️Racing vs Barcelona, minuto a minuto

Copa del Rey – 2025/2026 1/8
Racing Santander
15/01/2026 17:15
0
1
Segunda parte
Barcelona
  • Mario Garcia 29′
  • Damian Rodriguez 71′
  • Ferran Torres 66′
72 ‘
Racing Santander
Sustitución entra : Inigo Vicente
72 ‘
Racing Santander
Sustitución sale : Mario Garcia
71 ‘
Racing Santander
Tarjeta amarilla : Damian Rodriguez
68 ‘
Barcelona
Sustitución entra : Pedri
68 ‘
Barcelona
Sustitución sale : Dani Olmo
68 ‘
Barcelona
Sustitución entra : Robert Lewandowski
68 ‘
Barcelona
Sustitución sale : Ferran Torres
67 ‘
Barcelona
Sustitución entra : Raphinha
67 ‘
Barcelona
Sustitución sale : Marcus Rashford
66 ‘
Barcelona
Asistencia : Fermin Lopez
66 ‘
Barcelona
Gol regular : Ferran Torres
60 ‘
Racing Santander
Sustitución entra : Marco Sangalli
60 ‘
Racing Santander
Sustitución sale : Giorgi Guliashvili
60 ‘
Racing Santander
Sustitución entra : Damian Rodriguez
60 ‘
Racing Santander
Sustitución sale : Aritz Aldasoro
58 ‘
Barcelona
Sustitución entra : Fermin Lopez
58 ‘
Barcelona
Sustitución sale : Marc Bernal
46 ‘
Racing Santander
Sustitución entra : Manex Lozano
46 ‘
Racing Santander
Sustitución sale : Juan Carlos Arana
29 ‘
Racing Santander
Tarjeta amarilla : Mario Garcia
Racing Santander
4-4-2
Jokin Ezkieta 1
Jokin
Ezkieta
Alvaro Mantilla 2
Alvaro
Mantilla
Javier Castro 5
Javier
Castro
Manu 4
Manu
Mario Garcia 3
Mario
Garcia
Suleiman Camara 20
Suleiman
Camara
Aritz Aldasoro 8
Aritz
Aldasoro
Maguette Gueye 14
Maguette
Gueye
Inigo Sainz-Maza 6
Inigo
Sainz-Maza
Juan Carlos Arana 9
Juan
Carlos
Arana
Giorgi Guliashvili 7
Giorgi
Guliashvili
  • Entrenador
  • 0
    Jose Lopez
  • Suplentes
  • 35
    Laro Gomez
  • 10
    Inigo Vicente
  • 11
    Andres Martin
  • 15
    Marco Sangalli
  • 18
    Peio Canales
  • 19
    Gustavo Puerta
  • 21
    Pablo Ramon
  • 23
    Damian Rodriguez
  • 27
    Manex Lozano
  • 32
    Jorge Salinas
  • 36
    Sergio Martinez
Barcelona
4-3-3
Joan Garcia 13
Joan
Garcia
Jules Kounde 23
Jules
Kounde
Pau Cubarsi 5
Pau
Cubarsi
Gerard Martin 18
Gerard
Martin
Alejandro Balde 3
Alejandro
Balde
Dani Olmo 20
Dani
Olmo
Marc Bernal 22
Marc
Bernal
Marc Casado 17
Marc
Casado
Lamine Yamal 10
Lamine
Yamal
Ferran Torres 7
Ferran
Torres
Marcus Rashford 14
Marcus
Rashford
  • Entrenador
  • 0
    Hans-Dieter Flick
  • Suplentes
  • 25
    Wojciech Szczesny
  • 24
    Eric Garcia
  • 1
    Marc-André ter Stegen
  • 2
    João Cancelo
  • 4
    Ronald Araujo
  • 8
    Pedri
  • 9
    Robert Lewandowski
  • 11
    Raphinha
  • 16
    Fermin Lopez
  • 19
    Roony Bardghji
  • 43
    Tommy Marques