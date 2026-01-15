Racing de Santander recibirá al Barcelona en el estadio Campos de Sport de El Sardinero por los octavos de final de la Copa del Rey, en un duelo entre líderes que promete emociones en un escenario mítico del fútbol español.

​Los culés llegan en el mejor momento de la temporada tras conquistar el domingo pasado la Supercopa de España en Arabia Saudita, derrotando 3-2 al Real Madrid en una final espectacular donde Raphinha firmó un doblete y Lamine Yamal sentenció el título. ​

Racing de Santander, líder indiscutible de Segunda División con 38 puntos, también vive un sueño. Los verdiblancos eliminaron en la ronda anterior al Villarreal con un doblete espectacular de Juan Carlos Arana, héroe copero con 3 goles en el torneo. Antes habían superado a la Ponferradina y al Logroñés, demostrando que cuentan con recursos para competir contra rivales superiores. Sin embargo, José Alberto López afronta el partido con prudencia extrema: acumulan tres encuentros sin ganar en Liga (dos empates y una derrota) y el próximo domingo enfrentan a Las Palmas, segundo clasificado con los mismos puntos, en un duelo crucial para el ascenso.

​El técnico cántabro ha confirmado que presentará un equipo con múltiples rotaciones para preservar energías pensando en la lucha por el ascenso.​

El precedente histórico favorece claramente a los azulgranas. El último enfrentamiento en Copa del Rey data de febrero de 1989, también en octavos de final, cuando el Barça ganó por un global de 4-2. La última vez que se vieron las caras en Liga fue en la temporada 2011-12, con victoria culé 0-2 gracias a un doblete de Lionel Messi.

🟢 La formación de Racing de Santander

Jokin Ezkieta, Álvaro Mantilla, Javier Castro, Facundo González, Jorge Salinas​; Maguette Gueye, Gustavo Puerta; Sangalli, Pelo Urtasan, Íñigo Vicente; Andres Martín

🔵🔴 La formación de Barcelona

Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Casadó, Bernal, Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford

⏱️Racing vs Barcelona, minuto a minuto