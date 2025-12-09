El Biobío vuelve a encenderse como hace tiempo no ocurría. El retorno simultáneo de Deportes Concepción y la Universidad de Concepción a la elite del fútbol chileno, sumado a la permanente participación en Primera de Huachipato, dejó a la región frente a un escenario inédito: tres equipos profesionales compartiendo una misma ciudad, un mismo calendario y dos de ellos, un mismo estadio.

Sin embargo, la participación del León de Collao y el Campanil en Primera División, hizo surgir una gran preocupación por el uso del estadio. Y es que hace ya un par de años que el Ester Roa Rebolledo no resiste temporadas tan exigentes, por lo que el alcalde de la capital de la región del Biobío tomó una importante decisión de cara al próximo torneo.

🌱 Ajuste radical del Ester Roa: lo que de verdad se modificará

Héctor Muñoz, edil de Concepción, fue quien realizó un anuncio directo y sin rodeos: “En un par de semanas cambia radicalmente todo el escenario deportivo en el fútbol chileno y Concepción se transforma en protagonista”.

El municipio decidió renovar por completo el césped. Nada de parches, nada de retoques menores: será un cambio integral pensado para el ritmo que impondrán Deportes Concepción, la UdeC y eventualmente Fernández Vial. “Lo primero que vamos a hacer es un cambio de césped planificado para que tengan el uso de la cancha y del estadio durante el 2026”, explicó Muñoz.

La idea incluso contempla un salto de categoría: pasto híbrido y mejoras estructurales, siempre y cuando se cierren recursos con el Gobierno Regional. “Podemos generar que la cancha esté en buenas condiciones durante 2026”, añadió la autoridad, confiando en el equipo técnico del recinto.

Estadio Ester Roa Rebolledo / ©Marco Vazquez/Photosport.

🦁 El alivio del “León”: cómo cayó el anuncio en Deportes Concepción

El proyecto no solo se habló en oficinas municipales: también llegó al plantel lila. Muñoz contó que el anuncio se hizo en el desayuno con los jugadores, gesto que buscó calmar la inquietud instalada desde el ascenso. Y funcionó. Patricio Almandra, entrenador del León de Collao, reconoció que la preocupación era real: “Era una preocupación grande que teníamos de no poder ocupar el estadio mientras se remodelaba el tema de la cancha”, dijo con total sinceridad.

Pero la buena noticia se supo de inmediato: “Vamos a tener el estadio a disposición, que los equipos locales puedan utilizarlo como era antes”, celebró el DT. La idea es simple: uso ordenado, un partido por semana por institución y respeto absoluto al clima penquista, tres elementos que han funcionado siempre en una de las ciudades más grandes de Chile.