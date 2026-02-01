El Santiago Bernabéu vivirá este domingo 1 de febrero el derbi madrileño. Real Madrid, segundo con 51 puntos y a un punto del Barcelona, recibe a un Rayo Vallecano decimosexto con 22 unidades que hace apenas dos meses le sacó un empate 0-0 en el Estadio de Vallecas.

Álvaro Arbeloa, en su primera quincena como técnico tras la salida de Xabi Alonso, llega muy cuestionado luego de caer 4-2 ante el Benfica y no clasificar de forma directa a los octavos de final de la UEFA Champions League. Por lo que está obligado a conseguir un triunfo que levante la moral del equipo.

El Rayo de Iñigo Pérez llega herido tras caer 3-1 en casa ante Osasuna, resultado que expuso sus fragilidades defensivas.

Para el Madrid, ganar es obligación para mantener la presión sobre el Barcelona. Para el Rayo, sumar de visita en el Bernabéu sería el milagro del año.

⏱️ Real Madrid vs Rayo Vallecano, minuto a minuto