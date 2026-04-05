🔴 Jornada 30 – LaLiga EA Sports 2025-2026
⚽ Marcador: Real Oviedo 0 – 0 Sevilla
📺 Canal: Disney+ Premium / ESPN
🕐 Horario: 12:30 hrs (Chile)
📍 Estadio: Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo

Real Oviedo vs Sevilla, minuto a minuto

¿Dónde ver Real Oviedo vs Sevilla EN VIVO?

El partido entre Real Oviedo y Sevilla FC por la Jornada 30 de LaLiga 2025-26 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 ESPN
💻 Disney+ Premium

La previa de Real Oviedo vs Sevilla

Este domingo 5 de abril a las 12:30 horas (Chile), el Estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo es escenario de un duelo con sabor a final para ambos bandos de la LaLiga EA Sports 2025-2026.

El Real Oviedo llega como último de la tabla con apenas 21 puntos —4 victorias, 9 empates y 16 derrotas en 29 partidos— y con la urgencia de sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso. Su última derrota fue por 4-2 ante el Levante, lo que deja al equipo de Guillermo Almada en una situación límite.

El Sevilla FC, en cambio, llega con nuevos aires: Luis García Plaza tomó las riendas del equipo tras la salida de Matías Almeyda, y necesita reencauzar un equipo que suma apenas 31 puntos en el puesto 16°, con cuatro jornadas irregulares. La última fue 0-2 ante Valencia. Para este partido, los sevillistas no contarán con Agoumé (sancionado) ni con Marcão (lesionado).

El historial reciente favoreció ampliamente a los andaluces: en la primera vuelta, el Sevilla goleó 4-0 en el Sánchez-Pizjuán al propio Oviedo en diciembre pasado.

Formaciones de Real Oviedo y Sevilla

Probable formación de Real Oviedo:
Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Costas, Javi López; Colombatto, Kwasi Sibo; Chaira, Cazorla/Hassan, Alberto Reina; Federico Viñas. DT: Guillermo Almada.

Probable formación de Sevilla FC:
Vlachodimos; Carmona, Kike Salas, Oso, Azpilicueta; Gudelj, Djibril Sow, Batista Mendy; Juanlu Sánchez, Akor Adams, Ruben Vargas. DT: Luis García Plaza.

Estadísticas Real Oviedo vs Sevilla

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 30
Real Oviedo
05/04/2026 12:30
Sin Comenzar Nuevo Carlos Tartiere – Oviedo
Sevilla
  • Lineups
  • Team Stats
Real Oviedo
4-2-3-1
Aaron Escandell 13
Aaron
Escandell
Nacho Vidal 22
Nacho
Vidal
Eric Bailly 2
Eric
Bailly
David Costas 4
David
Costas
Javi Lopez 25
Javi
Lopez
Kwasi Sibo 6
Kwasi
Sibo
Nicolas Fonseca 23
Nicolas
Fonseca
Ilyas Chaira 7
Ilyas
Chaira
Alberto Reina 5
Alberto
Reina
Thiago Fernandez 15
Thiago
Fernandez
Federico Vinas 9
Federico
Vinas
  • Entrenador
  • 0
    Guillermo Almada
  • Lesionados
  • 17
    Thiago Borbas
  • 24
    Lucas Ahijado
  • 21
    Luka Ilic
  • 14
    Ovie Ejaria
  • 20
    Leander Dendoncker
  • 16
    David Carmo
Sevilla
4-3-3
Odysseas Vlachodimos 1
Odysseas
Vlachodimos
Tanguy Nianzou 5
Tanguy
Nianzou
Nemanja Gudelj 6
Nemanja
Gudelj
Kike Salas 4
Kike
Salas
Juanlu Sanchez 16
Juanlu
Sanchez
Joan Jordán 8
Joan
Jordán
Djibril Sow 20
Djibril
Sow
Alexis Sánchez 10
Alexis
Sánchez
Neal Maupay 17
Neal
Maupay
Ruben Vargas 11
Ruben
Vargas
Gabriel Suazo 12
Gabriel
Suazo
  • Entrenador
  • 0
    Luis García Plaza
  • Lesionados
  • 23
    Marcao
  • 14
    Gerard Fernandez
  • 3
    César Azpilicueta
  • Suspendidos
  • 18
    Lucien Agoume
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