🔴 Jornada 30 – LaLiga EA Sports 2025-2026

⚽ Marcador: Real Oviedo 0 – 0 Sevilla

📺 Canal: Disney+ Premium / ESPN

🕐 Horario: 12:30 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo

Real Oviedo vs Sevilla, minuto a minuto

¿Dónde ver Real Oviedo vs Sevilla EN VIVO?

El partido entre Real Oviedo y Sevilla FC por la Jornada 30 de LaLiga 2025-26 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 ESPN

💻 Disney+ Premium

La previa de Real Oviedo vs Sevilla

Este domingo 5 de abril a las 12:30 horas (Chile), el Estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo es escenario de un duelo con sabor a final para ambos bandos de la LaLiga EA Sports 2025-2026.

El Real Oviedo llega como último de la tabla con apenas 21 puntos —4 victorias, 9 empates y 16 derrotas en 29 partidos— y con la urgencia de sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso. Su última derrota fue por 4-2 ante el Levante, lo que deja al equipo de Guillermo Almada en una situación límite.

El Sevilla FC, en cambio, llega con nuevos aires: Luis García Plaza tomó las riendas del equipo tras la salida de Matías Almeyda, y necesita reencauzar un equipo que suma apenas 31 puntos en el puesto 16°, con cuatro jornadas irregulares. La última fue 0-2 ante Valencia. Para este partido, los sevillistas no contarán con Agoumé (sancionado) ni con Marcão (lesionado).

El historial reciente favoreció ampliamente a los andaluces: en la primera vuelta, el Sevilla goleó 4-0 en el Sánchez-Pizjuán al propio Oviedo en diciembre pasado.

Formaciones de Real Oviedo y Sevilla

Probable formación de Real Oviedo:

Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Costas, Javi López; Colombatto, Kwasi Sibo; Chaira, Cazorla/Hassan, Alberto Reina; Federico Viñas. DT: Guillermo Almada.

Probable formación de Sevilla FC:

Vlachodimos; Carmona, Kike Salas, Oso, Azpilicueta; Gudelj, Djibril Sow, Batista Mendy; Juanlu Sánchez, Akor Adams, Ruben Vargas. DT: Luis García Plaza.

Estadísticas Real Oviedo vs Sevilla