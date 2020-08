Arquero de Betis e inminente llegada de Bravo: Son decisiones del club, pero yo jugaré a muerte

Joel Robles, arquero de Real Betis de Manuel Pellegrini, habló sobre la posible llegada de Claudio Bravo al elenco sevillano y señaló que más allá de que tenga competencia en la próxima temporada dará el máximo de sus capacidades.

Consultado en una entrevista del club por el meta nacional, sostuvo: "Que pueda llegar un portero o si Dani Martín se va, son decisiones del club, pero en lo personal estoy muy comprometido. Estoy al servicio del club y en los minutos que me den, voy a aportar lo máximo de mí, el resto no lo puedo controlar. Cuando salte a la cancha iré a muerte y no voy a pensar en nada más".

Además, el guardameta llenó de elogios a Pellegrini: "Agradezco que diga las cosas claras, que te muestre su confianza al principio es importante, pero ahora tengo que demostrarlo yo en el campo. Los que nos ganamos o perdemos el puesto de la portería somos nosotros. Pienso positivo, estoy muy feliz aquí. En la temporada pasada ciertos momentos no fueron buenos, pero trabajo al máximo día a día y compromiso no va a faltar".

"Pellegrini es muy sincero. El mensaje que manda es claro, no tiene problemas y da igual qué jugador seas. Sobre su filosofía de juego ha dado sus cuatro o cinco cosas básicas, el cambio que quiere", cerró.