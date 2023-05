Claudio Bravo: No soy una necesidad para Colo Colo y eso ha pasado por mucho tiempo

Claudio Bravo, capitán de La Roja y arquero de Betis en España, habló sobre la posibilidad de volver a Colo Colo y al fútbol chileno, señalando que es "poco probable", ya que "no es una necesidad" para el equipo y su actual rendimiento le permite seguir jugando en Europa.

"Para llegar a un lugar tiene que generarse un espacio, un interés de un presidente, un técnico, que exista la plaza libre donde puedas entrar, y eso hoy en día no existe, es poco probable que llegue ahí", explicó en diálogo con el periodista Eugenio Salinas para Redgol.

En la misma línea, comentó que "Colo Colo tiene dos buenos arqueros, el técnico tiene sus posiciones cubiertas, no soy una necesidad para el club y creo que eso ha pasado por mucho tiempo, por eso no ha existido jamás eso de enviar una oferta o proyecto, porque no se ha generado el momento".

Bravo también remarcó que este momento tampoco se ha generado desde su lado, por el nivel que exhibe semana a semana.

"A mí tampoco se me ha generado el momento para volver, porque los hechos hablan por sí solos, me he mantenido haciendo mi trabajo en Europa, se me han seguido abriendo las puertas, mis contratos se siguen extendiendo, y es complejo a día de hoy que se pueda juntar esos momentos", argumentó.

Si bien afirmó que hay contacto con Colo Colo por un tema de cercanía, sostuvo que ningún club en Chile ha establecido una conversación para generar un posible retorno.

"Nunca ha existido esa conversación de ver mi situación, ver qué podemos hacer para traerte, el técnico te quiere, el presidente, jamás se ha dado esa conversación. Y desde este lado tampoco se ha dado esa posibilidad, porque a mí me toca en lo que estoy viviendo acá, y esto no lo voy a tirar a la basura, es lo que soñé muchos años, competir en este nivel, y es lo que sigo aspirando hasta que el cuerpo me diga basta", concluyó.