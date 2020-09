Claudio Bravo: Quiero que mis hijos me vean como una persona normal, que no vivan en la burbuja del fútbol

El portero chileno Claudio Bravo contó detalles de su vida familiar y afirmó que no le gusta que en su hogar lo vean como una figura del fútbol, por lo que no tiene imágenes de sus títulos ni balones.

"Soy jugador de fútbol en las instalaciones, el día a día y en mi trabajo, pero en mi casa no existe jugador de fútbol, no hay balones de fútbol, no hay guantes, no hay fotos mías en las paredes", dijo el meta a las redes oficiales de Real Betis.

"No me gusta esa sensación de que me vean como jugador de fútbol en mi casa. Me gusta que mis hijos me vean como una persona normal, común y corriente, tampoco les obligo a que vean los partidos, que me acompañen al estadio, trato que en mi casa sea normal, vivamos normales y no en la burbuja que genera el fútbol", agregó el golero.

Además, el bicampeón de América reiteró los motivos por los cuales se sumó al equipo andaluz y rechazó ofertas en otros países, como Turquía e Italia.

"El hecho de tener un técnico que genera confianza y seriedad -Manuel Pellegrini- y hay trabajo de por medio, también por los compañeros que había cruzado en mi camino y conocí acá, eso facilita las cosas, saber lo que significa Betis a nivel global, de afición, club, y lo que significa la ciudad, eso facilita las decisiones", sostuvo.

"Claro que está la familia, mi decisión de no irme a otro país o cambiar cultura, no era cómodo para mi familia, ellos tampoco querían ir a Turquía o Italia y volver a cambiar idioma", concluyó Bravo.