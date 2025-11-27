Colo Colo entra en la penúltima fecha del Campeonato Nacional con presión máxima y la obligación de sostener el impulso que consiguió ante Unión La Calera. El duelo frente a Cobresal en El Salvador vuelve a tomar forma de final: el Cacique está a un buen resultado de dejar encaminada su clasificación a la Copa Sudamericana 2026, el piso mínimo que se trazó para cerrar un año complejo, lleno de irregularidades y momentos de incertidumbre.

La jornada, sin embargo, no solo avanza en clave futbolística. La revelación del motivo que llevó a adelantar el partido ante Cobresal movió la planificación del plantel, mientras en paralelo una frase de Aníbal Mosa marcó el pulso dirigencial al referirse al futuro de Arturo Vidal. En Macul sienten que esta fecha 29 puede definir más que tres puntos, en un escenario que involucra presión deportiva, decisiones institucionales y la competencia directa de Audax Italiano y Palestino, que siguen al acecho. Sigue la información, minuto a minuto, del conjunto Popular y entérate de todo lo que pasa con Colo Colo hoy.

Todas las noticias de Colo Colo de este jueves 27 de noviembre

📊 Posiciones: ¿en qué lugar está Colo Colo en la tabla?

#ClubPJDGPts
1Coquimbo Unido28+3071
2U. Católica28+1754
3U. de Chile28+2551
4O’Higgins28+650
5Audax Italiano28+646
6Palestino28+845
7Colo Colo28+1444
8Cobresal28+244
9Huachipato28+141
10Ñublense28-1330
11U. La Calera28-929
12La Serena28-1627
13Everton28-1526
14Deportes Limache28-925
15U. Española28-2121
16Iquique28-2621

