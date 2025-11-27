Colo Colo entra en la penúltima fecha del Campeonato Nacional con presión máxima y la obligación de sostener el impulso que consiguió ante Unión La Calera. El duelo frente a Cobresal en El Salvador vuelve a tomar forma de final: el Cacique está a un buen resultado de dejar encaminada su clasificación a la Copa Sudamericana 2026, el piso mínimo que se trazó para cerrar un año complejo, lleno de irregularidades y momentos de incertidumbre.

La jornada, sin embargo, no solo avanza en clave futbolística. La revelación del motivo que llevó a adelantar el partido ante Cobresal movió la planificación del plantel, mientras en paralelo una frase de Aníbal Mosa marcó el pulso dirigencial al referirse al futuro de Arturo Vidal. En Macul sienten que esta fecha 29 puede definir más que tres puntos, en un escenario que involucra presión deportiva, decisiones institucionales y la competencia directa de Audax Italiano y Palestino, que siguen al acecho. Sigue la información, minuto a minuto, del conjunto Popular y entérate de todo lo que pasa con Colo Colo hoy.

Todas las noticias de Colo Colo de este jueves 27 de noviembre

📊 Posiciones: ¿en qué lugar está Colo Colo en la tabla?