"Hizo recordar a Valdivia": Medio brasileño se burló de Gabriel Mercado

El medio brasileño Globo Esporte aprovechó un blooper del lateral argentino Gabriel Mercado para burlarse del jugador de Inter de Porto Alegre y mencionar, de pasada, al chileno Jorge Valdivia.

"Mercado, de Inter, hizo recordar a Valdivia y se mandó ese remate al vacío", señalaron en un tuiteo en que compartieron la jugada.

Inter de Porto Alegre disputa un partido ante Uniao en el que no fue convocado el chileno Carlos Palacios.

Mercado, do Inter, fez lembrar o Valdivia e mandou esse chute no vácuo. Invejosos dirão que ele furou bisonhamente, mas é do jogo. pic.twitter.com/9fYAyDnGLq