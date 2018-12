Lucas Barrios reconoció contactos para regresar al fútbol brasileño

El delantero paraguayo Lucas Barrios quien tuvo una sorpresiva salida de Colo Colo tras el final del Campeonato Nacional reconoció contactos con el fútbol brasileño, para continuar su carrera en el año 2019.

La "pantera", en conversación con el medio de aquel país O Globo, aseguró que "tengo mucho cariño por Brasil y hay muchos clubes que me llaman y, de aquí en poco, si las cosas funcionan, volveré al fútbol brasileño".

Además, agregó que "me siento muy feliz por haber conquistado tres títulos en tres años en Brasil. Y siempre he dicho que me gustaría regresar a Brasil, siempre me ha gustado el fútbol brasileño. Este año, en la Libertadores, jugamos con Colo Colo contra Corinthians y Palmeiras y estuve bien en todos los partidos".

Por otra parte, el ex atacante de los "albos", reconoció que le gustaría volver a vestir la camiseta de la selección paraguaya, inidicando que "fue muy especial (el Mundial de Sudáfrica), hicimos historia, perdimos con España que era muy buena, tuvimos la oportunidad de matar el partido, pero perdimos un penal.

"Al año siguiente, fuimos a la final de la Copa América y perdimos con Uruguay. Y ahora viene la Copa América en Brasil, que para mí será una de las mejores", cerró.