Nicolás Córdova no evade la “presión” que tiene Chile en el Mundial sub 20

El director técnico de la Selección Chilena sub 20, Nicolás Córdova, se refirió a los rivales que tendrá su equipo en el Mundial sub 20 y también asumió la "presión" que tendrá el Equipo de Todos.

Córdova, además, valoró el proceso que se está llevando a cabo en el fútbol formativo, así como también en las comodidades en infraestructura, en las que ha trabajado la Federación de Fútbol de Chile.

Córdova y los rivales de Chile en el Mundial sub 20

Chile enfrentará a Nueva Zelanda, Japón y Egipto en la Copa Mundial de la FIFA sub 20 y Nicolás Córdova consideró que es un buen apretón para la escuadra que adiestra.

"No existe un grupo fácil en un Mundial. Afortunadamente contra Nueva Zelanda vamos a tener estos partidos amistosos que vamos a poder ver en qué nivel estamos. Así que nada, si bien el grupo es complejo, creo que no era el más complejo de todos, creo que hay grupos más complejos como el Grupo C, así que nada, a trabajar, a evaluar y a ver quiénes van a ser los 21 que vamos a elegir para el Mundial", sostuvo.

Sobre el mismo tema dijo en Chilevisión: "Es un grupo, si bien no es el más complejo de todo el Mundial, pero es un grupo difícil. Japón hace mucho rato que viene haciendo muy bien las cosas. Creo que ha estado en los últimos 12 o 13 mundiales. Eso habla de la continuidad del proyecto que llevan. Egipto es muy fuerte. Es como jugar contra Paraguay a nivel africano, son los más fuertes físicamente. Por lo tanto, serán partidos muy físicos. Y bueno, tenemos la suerte de jugar contra Nueva Zelanda la próxima semana. Así que, mediremos fuerza para ver cómo llegamos al debut".

Sobre las obligaciones de ser local, Córdova expresó: "La presión del anfitrión es por defecto. Nosotros soñamos con que el 27 de septiembre el Estadio Nacional esté lleno. Sería algo maravilloso. Porque creemos que efectivamente estamos haciendo un muy lindo proyecto. No solamente con la sub 20, sino con todas las demás categorías. Y sería muy importante para este mismo proyecto poder empezar el Mundial con un estadio lleno. Y ojalá puedan llegar los tres puntos"

"Nos quedan muy pocos entrenamientos. La sub 20, por las características de que los jugadores están ya en los primeros equipos, funciona como una selección mayor. Por lo tanto, tenemos solamente estas ventanas de fecha FIFA. Y tenemos que ver la mayor cantidad de jugadores ahora. Generalmente llamamos 30. Recuperar los lesionados. Ver las caras nuevas que se han integrado en este último tiempo. Y sacar las conclusiones porque son sólo 21 cupos. Entonces hay que estar muy atentos a los jugadores que puedan jugar en dos posiciones", sentenció.