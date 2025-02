Formaciones de Chile vs Argentina EN VIVO por el hexagonal final del Sudamericano Sub 20: horario y dónde verlo por TV y online

El Sudamericano Sub 20 entra en su fase decisiva con el inicio del Hexagonal Final, el momento clave donde se definen los equipos que clasificarán al Mundial Sub 20. Uno de los duelos más esperados es el que enfrenta a Chile vs Argentina, dos selecciones con historias diferentes en el torneo, pero un mismo objetivo: rendir al máximo nivel.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova ya tiene asegurado su lugar en el Mundial Sub 20 Chile 2025, gracias a su condición de anfitrión. Sin embargo, La Roja buscará aprovechar esta instancia para pulir su rendimiento y llegar lo mejor preparada posible a la cita mundialista. Por otro lado, el equipo de Diego Placente, tras una destacada fase de grupos, tiene el desafío de asegurar su clasificación y continuar con su objetivo de conquistar el título sudamericano.

🏃🏻‍♂️ ¡Enfocados y entrenando en Caracas! 📍💡



La Selección Chilena Sub-20 vivió su primer entrenamiento en Caracas de cara al Hexagonal final ⚡️🔋



¡#LaRoja 🇨🇱 Sub-20 vive la intensidad del CONMEBOL Sudamericano! 🌎



📸 Carlos Parra - Comunicaciones FFCH#SiempreConLaRoja… pic.twitter.com/2yRm7Zzfrd — Selección Chilena (@LaRoja) February 3, 2025

Formaciones de Chile vs Argentina por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20

Chile llega al Hexagonal Final con la tranquilidad de tener su clasificación al Mundial Sub 20 asegurada, gracias a ser el país anfitrión. Sin embargo, La Roja buscará demostrar su nivel en esta instancia decisiva del torneo. Aunque no tuvo una fase de grupos tan destacada, los dirigidos por Nicolás Córdova cuentan con jugadores jóvenes que han mostrado destellos de gran calidad. Chile se prepara para enfrentar a un rival de peso, y se espera que la alineación esté centrada en encontrar un equilibrio entre la solidez defensiva y el ataque dinámico.

Argentina, por su parte, llega con más presión, ya que necesita asegurar su clasificación al Mundial y seguir adelante en el torneo. Los albicelestes destacaron en la fase de grupos con una victoria contundente sobre Brasil, lo que les permitió colocarse en la segunda posición del grupo B. Con un equipo lleno de talento y potencial, la Albiceleste llega con la confianza de poder imponerse en este crucial duelo. La alineación de los dirigidos por Diego Placente probablemente incluirá a sus jugadores más destacados, con el objetivo de imponer su estilo de juego y conseguir los tres puntos.

La probable alineación de Chile: Martín Contreras; Felipe Faúndes, Ian Garguez, Nicolás Suárez y Patricio Romero; Fernando Osorio, Joaquín Silva, Leandro Hernández e Ignacio Vásquez; Francisco Rossel y Damián Pizarro.

La probable alineación de Argentina: Martinet; Obregón, Pierani, Villalba, Soler; Ramírez, Gerez, Carrizo; Andino, Mastantuono e Hidalgo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Chile vs Argentina?

El esperado encuentro entre Chile y Argentina se disputará el martes 5 de febrero de 2025, en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, sede del campeonato. El partido está programado para las 17:00 horas (hora de Chile), lo que promete ser un espectáculo para los fanáticos del fútbol juvenil sudamericano.

¿Qué canal transmite el Chile vs Argentina? Dónde verlo por TV y online

Para los fanáticos que no se pierden un solo detalle del partido, el choque entre Chile y Argentina será transmitido en TV abierta por TVN, canal que llevará la señal a todo el país. Además, aquellos que prefieren la opción digital pueden seguir el encuentro a través de DSports, un canal que se puede sintonizar online en la plataforma DGO. Así, los aficionados podrán seguir la acción del hexagonal final, disfrutando de todos los detalles de este enfrentamiento de alto nivel.