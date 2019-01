Héctor Robles dirigió su último partido en la sub 20: El destino determinó que quedáramos fuera

El entrenador de la selección chilena sub 20, Héctor Robles, intentó explicar la eliminación de su equipo del Sudamericano que se disputa en nuestro país al caer en la última fecha del Grupo A contra Colombia y dijo que "el destino quiso" que la Roja quedara fuera del hexagonal, por lo que éste fue su último partido en el equipo.

"Uno está muy triste igual que todos los futbolistas por lo que sucedió. No tuvimos la capacidad para generar fútbol y defendernos con el balón, era el mensaje que tratábamos de entrenar en la cancha, defendernos con el balón para generarnos posibilidades", declaró tras el encuentro.

"No se pudo y en el último segundo el destino determinó que quedáramos fuera sin ilusión de entrar en el hexagonal final, si uno no cumple un objetivo es un fracaso. No tengo ningún problema en admitirlo", agregó para luego manifestar que éste "fue mi último partido como entrenador de la sub 20, uno tiene que ser honesto. Hay que buscar otro camino, otro objetivo".

Además, su autocrítica fue señalar que "me equivoqué, pude hacer mejor las cosas. La presión siempre está, en cualquier torneo. Todos los que estamos ligados a esta actividad sabemos que la presión siempre existe. Uno debe trabajar con eso, convivir con esa situación. Hoy pudimos hacerlo de manera distinta, eso le pasa hasta a los jugadores adultos".