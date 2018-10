Prensa brasileña aseguró que Real Madrid vetó a Vinicius Juniors del Sudamericano sub 20

El cuadro "merengue" no estaría dispuesto a ceder al jugador para el certamen juvenil que se llevará a cabo el próximo año en nuestro país.

Este martes la prensa brasileña afirmó que Real Madrid habría vetado a Vinicius Junior del Sudamericano sub 20 que se realizará el próximo año entre el 20 de enero y el 13 de febrero en nuestro país.

De acuerdo a lo informado por Globoesporte, el cuadro "merengue" no estaría dispuesto a ceder al jugador para el torneo juvenil ya que no está obligado a hacerlo por reglamento debido a que el certamen no se jugará durante una fecha FIFA.

Sin embargo, la joven promesa de la "verdeamarela" quiere defender a su selección en el campeonato, aunque reconoce que "es muy difícil porque no es una fecha FIFA y el club no está obligado a liberar a los jugadores, pero la gente lo está intentando; no sólo yo, sino todos los futbolistas".