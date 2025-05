Marco Enríquez-Ominami enciende la ilusión azul: reveló conversaciones con alcaldesa para el estadio de la U de Chile

Una de las frases más encendidas de los últimos días en el mundo azul no la dijo un jugador ni un técnico. Fue el político Marco Enríquez-Ominami quien remeció a los hinchas de Universidad de Chile con una propuesta que mezcla fútbol y campaña: un estadio propio para la U en el año 2030.

La declaración no pasó desapercibida. "Este 24 de mayo, en el aniversario de la U, me la juego. Si ese día llegamos a las 10.000 firmas, me comprometo ante notario con el mayor sueño azul: un estadio para la U en 2030", lanzó MEO en sus redes sociales. Como era de esperar, la idea generó ruido, entusiasmo y polémica entre los fanáticos.

Pero no se quedó solo en promesas. En el programa Rayando el CDA, el político profundizó en su propuesta y reveló que ya ha sostenido conversaciones con dirigentes azules y con una alcaldesa de la Región Metropolitana, cuya comuna asoma como posible sede para levantar el nuevo recinto.

La comuna que estuvo a punto de concretar el sueño azul

Lejos de hablar en abstracto, Enríquez-Ominami afirmó que la idea no es utópica. "El problema no es la plata, es el lugar. Hablé con la alcaldesa de Cerrillos que estuvo muy cerca de concretarlo. Ningún presidente se ha jugado. Yo soy chuncho, lo haría con más amor, pero también lo haría por otros equipos porque me conviene como presidente", aseguró.

El proyecto se enmarca en un modelo de obra pública con inversión privada, donde el Estado fija reglas y garantías, y el privado financia y ejecuta. "Quiero crear un millón de empleos y este tipo de obras los genera. Un estadio para 60 mil personas no es descabellado. Hablé con dirigentes antiguos y actuales, y varios apoyan en privado la idea".

Además, reconoció que ha recibido críticas, pero también respaldo en conversaciones reservadas. "Me llegaron puteadas del mundo entero por esto, pero también mensajes de apoyo. Hay discusión entre si el estadio sería para la sociedad anónima o para los socios. Lo importante es que el sueño está más vivo que nunca".