Matías Sepúlveda reveló el rol clave que tuvo Charles Aránguiz en su golazo ante Carabobo

Matías Sepúlveda fue uno de los puntos altos de Universidad de Chile en la goleada por 4-0 sobre Carabobo por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El 'Tucu' anotó un golazo de tiro libre, el cual encaminó la victoria para los azules.

Sin embargo, luego del partido el polifuncional jugador de la U, sorprendió al confesar que Charles Aránguiz tuvo un rol clave en su gol.

El rol de Charles Aránguiz en el golazo de Matías Sepúlveda

En conversación con ESPN, Matías Sepúlveda contó que el Príncipe fue importante para que se atreviera a ir en busca del gol. "Vi al arquero un poco tirado, esperando el centro y Charles me dio la confianza. Me dijo 'pégale al arco no más'. Es la confianza que él siempre nos da dentro de la cancha", confesó.

Por otro lado, el Tucu se refirió a su nueva posición en el campo en la Universidad de Chile. "Parece que ya quedó en esa posición, pero trato de hacer la función que me pide Álvarez, quien me deja claro lo que tengo que hacer, por eso no se me complica mucho. Obviamente, después vamos corrigiendo, él me va ayudando con detalles más tácticos y eso me ha servido para ayudar al equipo", señaló.

¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

Universidad de Chile volverá a jugar este domingo 18 de mayo , cuando reciba a Huachipato por el Campeonato Nacional 2025 en el Estadio Nacional desde las 18:30 horas.