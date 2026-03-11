Diego Dedura-Palomero (291° en el ranking de la ATP) se lució en el Challenger de Santiago: el jugador chileno-alemán debutó con éxito contra el experimentado colombiano Daniel Galán (182°), pero la gracia es que lo hizo con bronquitis y fiebre, demostrando que no solo tiene un gran nivel de tenis, sino que un tremendo carácter.

El tensita de padre chileno se impuso por 6-4 y 7-5 en una hora con 43 de juego y sigue dando señales de que es una de las grandes promesas del tenis mundial. El desafío ahora es convencerlo de que juegue por Chile.

¿Qué dijo Diego Dedura-Palomero tras debutar con éxito en el Challenger de Santiago?

Diego Dedura-Palomero entregó declaraciones tras batir a Daniel Galán en el Challenger de Santiago: “Conozco la serie de Michael Jordan, la de Last Dance, en Netflix. Hay un juego que jugó un partido, pero con 38 grados de fiebre, entonces yo dije: ‘tengo bronquitis y tengo un poco fiebre, pero se puede se puede jugar’, entonces hay que mentalizarse para eso y hay que ir arriba de tu mentalidad no más, y por eso creo sobreviví hoy, y fue solo sobrevivir hoy día en el partido y creo que lo hice muy bien”.

“Muy agradecido de jugar en Chile como siempre, es mi segunda casa acá, y nada, creo que es una cosa muy linda y, claro, el año pasado me fui en primera (ronda), pero creo que en un año se puede cambiar muchas cosas y yo estoy trabajando harto para el tenis, estoy en full focus, entonces trabajando eso y ahí están los resultados”, añadió.

Diego Dedura-Palomero celebrando en su debut victorioso en el Challenger de Santiago – © @benjamunoz.ph / @challengersantiago

¿Diego Dedura-Palomero jugará por Chile?

Junto con esto, Diego Dedura-Palómero también fue consultado si defenderá alguna vez a Chile en Copa Davis: “Eso es difícil decirlo ahora. Estoy jugando por Alemania al momento, pero como les dije en las últimas entrevistas, tengo 17 años, en los próximos años se puede hablar“.

Además, valoró el buen trato del público chileno en el Club Manquehue: “Hoy día había bastante apoyo, entonces sí (se siente loca), es una cosa muy linda jugar, todos saben que tengo a mi papá de Chile y estoy muy agradecido de tener gente chilena al lado mío”.

También comentó qué modismos ya tiene incorporados en nuestro país: “Mis segundas palabras son ‘huevadas’ y ‘huevón’. En los puntos importantes también digo siempre ‘dale, huevón’, entonces, sí, es una palabra que me gusta mucho”



En la misma línea, habló de la comida que le gusta de nuestro país: “Se come harta carne, y de lo otro me gusta mucho la fruta aquí, que hace mucho calor al momento, es muy buena comida aquí, me gusta mucho, más que en Argentina la semana pasada, eso seguro. Es muy lindo estar acá”.

Finalmente, contó quién es su jugador chileno actual favorito: “El que más me gusta, que es muy trabajador, es (Cristian) Garín, cuando está en cancha es un trabajador, creo que tenía problemas privados, entonces, que siga su camino y le dé con esfuerzo”.

¿Quién es Diego Dedura-Palomero?

Diego Dedura-Palomero es un jugador de 17 años (cumple 18 este jueves 12 de marzo) que tiene las nacionalidades chilena y alemana. Su padre le permite tener sangre de nuestro país, pero por el momento el jugador ha decidido representar a Alemania donde ha dado sus primeros pasos.

Es el primer jugador nacido en el 2008 en ganar un partido oficial de la ATP, en Múnich 2025, cuando vino desde la qualy para batir al canadiense Denis Shapovalov por 7-6, 3-0 y retiro, y ahira sueña con ganar el título en el Challenger de Santiago.

¿Cuándo vuelve a jugar Diego Dedura-Palomero en el Challenger de Santiago?

El próximo duelo de Diego Dedura-Palomero será este jueves en horario por definir contra el brasileño Thiago Monteiro (232°).

Si gana ese duelo se meterá por primera vez en los cuartos de final del Challenger de Santiago, siendo el único crédito local, ya que en primera ronda cayeron Matías Soto (318°), Amador Salazar (1273T) y Bastián Malla (1322T).