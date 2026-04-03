Cristian Garín (100° en el ranking de la ATP) hace su estreno en la qualy del Masters 1000 de Montecarlo (Mónaco) y en la primera ronda enfrentará al neerlandés Jesper de Jong (99°), jugador nada de despreciable, ya que en su mejor momento supo ser 71° del mundo.
Garín ingresó a este torneo tras las numerosas bajas que se produjeron recientemente, situación que favoreció al chileno, quien se recuperó de una lesión abdominal que lo tuvo fuera del circuito desde las clasificaciones del Masters de Miami, a mediados de marzo.
¿Quién transmite el partido de Cristian Garín vs Jesper de Jong por el Masters 1000 de Montecarlo?
El partido de Cristian Garín vs Jesper de Jong no tiene transmisión televisiva ni por streaming, por lo que solo podrás conocer el resultado a través de Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juega Cristian Garín vs Jesper de Jong por el Masters 1000 de Montecarlo?
El duelo de Cristian Garín ante Jesper de Jong se jugará este sábado 4 de abril a las 08:00 horas de Chile. Es el único duelo de la cancha 11 del torneo, por lo que no hay duda de su horario, salvo que la lluvia afecte el desarrollo de la qualy.
- Fecha: Sábado 4 de abril
- Horario: 08:00 horas de Chile
- Estadio: Monte-Carlo Country Club – Cancha 11
¿Qué pasa si Cristian Garín derrota a Jesper de Jong en el Masters 1000 de Montecarlo?
Si Cristian Garín se impone a Jesper de Jong avanza a la segunda ronda y final en la qualy del Masters 1000 de Montecarlo.
En dicha ocasión enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff (75°) o al georgiano Nikoloz Basilashvilli (129°).
Garín no gana un partido desde fines de febrero en el Chile Open 2026, única victoria que registra en esta temporada, por lo que debe empezar a ganar si no quiere volver a quedar rezagado en el ranking de la ATP en esta temporada.
