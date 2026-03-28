La Selección Chilena enfrenta a Nueva Zelanda en Eden Park, a las 3:15 de la madrugada de este lunes 30, en el cierre del torneo amistoso FIFA Series 2026. La Roja lidera su grupo tras vencer a Cabo Verde, mientras que los locales necesitan ganar para seguir con opciones de quedarse con la serie.

Amistosos – 2026 1 Nueva Zelanda Sin Comenzar Chile

Previa del partido Chile vs Nueva Zelanda

Nueva Zelanda llega a este partido con la obligación de ganar tras caer 2-0 ante Finlandia en su debut, resultado que lo dejó en el fondo del grupo. El equipo oceánico atraviesa un momento complejo: acumula ocho partidos sin ganar y ha recibido al menos dos goles en sus últimos tres encuentros.

Este bajón contrasta con su buen rendimiento previo, donde logró siete triunfos consecutivos entre 2024 y 2025, racha que le permitió clasificar al Mundial 2026. Ahora, el duelo ante Chile también sirve como preparación para la cita planetaria, donde compartirá grupo con selecciones como Bélgica, Egipto e Irán.

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Chile, en cambio, llega en alza. Tras quedar fuera del Mundial 2026, La Roja ha mostrado una mejora clara bajo la conducción de Nicolás Córdova, acumulando cuatro triunfos consecutivos.

El último fue ante Cabo Verde, en un partido donde reaccionó en el segundo tiempo y terminó imponiéndose gracias a los goles de Maximiliano Gutiérrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia. El equipo nacional ha mejorado notablemente en ofensiva, marcando al menos dos goles en cada uno de sus últimos cuatro partidos.

Con ese rendimiento, Chile lidera el grupo y una nueva victoria lo dejaría muy bien perfilado para quedarse con la serie. Además, el historial reciente favorece a La Roja, que ha ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos ante Nueva Zelanda.

Racha reciente de Nueva Zelanda:

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Racha reciente de Chile (amistosos):

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Racha reciente de Chile (todas las competiciones):

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Noticias de los equipos

Nueva Zelanda podría no contar con el defensor Francis De Vries, quien salió lesionado en el partido ante Finlandia. En su lugar, James McGarry asoma como titular en la banda izquierda. Además, Jesse Randall podría ganarse un lugar desde el inicio tras su buen ingreso en el segundo tiempo del último partido.

Chile, por su parte, no presenta bajas tras el duelo ante Cabo Verde, por lo que Nicolás Córdova podría repetir gran parte del equipo, aunque no se descarta rotación para administrar cargas. Ben Brereton Díaz asoma como el referente en ataque tras anotar en el último partido, mientras que Maximiliano Gutiérrez seguiría como titular tras su gran actuación.

Felipe Loyola y Gonzalo Tapia presionan por un lugar desde el arranque tras sus goles, y Benjamín Chandía también podría sumar minutos tras asistir en su debut.

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Posibles formaciones Chile vs Nueva Zelanda

Probable XI de Chile vs Nueva Zelanda:

Vigouroux; Gárguez, Román, Kuscevic, Suazo; Pizarro, Echeverría; Gutiérrez, Cepeda, Millán; Brereton Díaz

Probable XI de Nueva Zelanda vs Chile:

Crocombe; Payne, Surman, Bindon, McGarry; Stamenic, Thomas; Old, Just, Randall; Waine

Pronóstico Chile vs Nueva Zelanda de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Nueva Zelanda 1-2 Chile

Chile llega con mejor momento y mayor poder ofensivo, lo que debería inclinar la balanza a su favor. Nueva Zelanda intentará hacerse fuerte como local, pero su fragilidad defensiva podría ser determinante ante una Roja que viene en alza.