4.5 rating 1xBet Paquete del 300% hasta $425.000 CLP +9.000 tragamonedas y juegos de mesa de más de 140 desarrolladores distintos. Términos y Condiciones 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. OBTENER EL BONO DE CASINO

1xBet Casino se posiciona en Chile con su catálogo de +9000 títulos y +50 métodos de pago en pesos chilenos. A falta de un marco local definitivo, ya que Chile aún no expide licencias online, la plataforma opera de forma segura bajo su licencia internacional de Curaçao.

Analizamos sus retiros, soporte y seguridad para responder si realmente vale la pena registrarse en el casino de 1xBet.

¿Es seguro y legal jugar en 1xBet Casino Chile?

Sí, el casino 1xBet es seguro a nivel técnico y no es ilegal para el usuario en Chile. De hecho, es uno de los mejores casinos online en Chile. Pero hay matices importantes que debes entender.

Por el lado de la seguridad, 1xBet cumple con lo esperado en un operador internacional: utiliza cifrado SSL para proteger datos personales y transacciones, y aplica el proceso KYC (verificación de identidad) cuando solicitas retiros. Esto lo comprobamos nosotros mismos: sin validar la cuenta, no pudimos retirar, lo cual es una señal positiva de control antifraude.

En cuanto a la licencia, el casino opera bajo la licencia de Curaçao 1668/JAZ, gestionada por 1X Corp N.V. Esta es una licencia internacional válida dentro de la industria, aunque menos estricta que otras como MGA. Aun así, es la base legal que le permite ofrecer sus servicios a usuarios fuera de Chile.

Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.

Situación legal en Chile

Actualmente, la Ley N.° 19.995 solo regula casinos físicos, y no existe una normativa vigente que regule o licencie casinos online. El Proyecto de Ley N.° 14.838, que busca regularizar los casinos online, sigue en trámite y todavía no entra en vigor. Esto significa que:

Ningún casino online tiene licencia chilena hoy.

Pero tampoco hay una prohibición expresa para que los usuarios jueguen en plataformas extranjeras.

Así que, jugar en 1xBet Casino Chile es una actividad permitida para el usuario y segura desde el punto de vista técnico. Sólo debes saber que estás operando bajo una licencia internacional, no bajo protección regulatoria chilena (por ahora).

Catálogo de juegos: qué encuentras en el casino 1xBet

Para empezar en la plataforma, nos registramos con el código promocional 1xbet y al navegar por su menú de juegos durante más de una semana, nos encontramos con:

Tragamonedas (slots)

El volumen de títulos es, por lejos, uno de sus puntos fuertes. Aquí el catálogo se mueve en las 8.000 tragamonedas activas aproximadamente. Y, a su vez, se divide en:

Juegos populares: Los títulos más jugados del casino. Contiene los grandes éxitos mundiales (como Sweet Bonanza o Gates of Olympus) con mecánicas famosas y premios comprobados.

Los títulos más jugados del casino. Contiene los grandes éxitos mundiales (como Sweet Bonanza o Gates of Olympus) con mecánicas famosas y premios comprobados. Quick Play: Juegos mecánicos instantáneos y de tipo arcade. Incluye los Juegos Crash (como Aviator o JetX), donde multiplicas tu dinero rápido y tú decides cuándo retirarte.

Juegos mecánicos instantáneos y de tipo arcade. Incluye los Juegos Crash (como Aviator o JetX), donde multiplicas tu dinero rápido y tú decides cuándo retirarte. 1хJackpot: Tragamonedas con pozos acumulados con premios de hasta millones de pesos.

Tragamonedas con pozos acumulados con premios de hasta millones de pesos. Juegos Nuevos: La sección de estrenos. Muestra los lanzamientos más recientes de los proveedores.

La sección de estrenos. Muestra los lanzamientos más recientes de los proveedores. Exclusivo: Títulos únicos de la plataforma. Son juegos creados por desarrolladores aliados específicamente para 1xBet que no se encuentran en otro casino de internet.

Títulos únicos de la plataforma. Son juegos creados por desarrolladores aliados específicamente para 1xBet que no se encuentran en otro casino de internet. Apuesta del Bono: Tragamonedas válidas para liberar promociones. Contiene los juegos que aportan al 100% para cumplir con los requisitos de apuesta (rollover) de tus bonos activos.

Tragamonedas válidas para liberar promociones. Contiene los juegos que aportan al 100% para cumplir con los requisitos de apuesta (rollover) de tus bonos activos. Megaways: Slots que eliminan las líneas de pago tradicionales. Utilizan un modificador de carretes aleatorio que puede generar hasta 117,649 formas de ganar (o más) en cada giro individual.

Casino en vivo

En nuestra opinión, el casino en vivo es el segundo mejor atractivo de la plataforma. La oferta integra los estudios en tiempo real de más de 20 desarrolladores líderes, como Evolution Gaming, Pragmatic Play Live, Ezugi y Vivo Gaming.

Cuando entramos a testear las transmisiones desde una PC y un teléfono celular, encontramos transmisión en alta definición (HD) con una latencia bajísima que te permite ver el giro de la ruleta o el reparto de cartas con poco delay.

Además, hay mesas con crupier en español disponibles las 24 horas. Puedes chatear en directo con los animadores en tu idioma nativo en salas como Spanish Roulette.

Para salir de la rutina clásica, pudimos probar salas del tipo game show como Crazy Time, Monopoly Live y Mega Wheel, las cuales se ejecutaron con una calidad audiovisual buena y sin retrasos.

JUGAR EN EL CASINO EN VIVO

Juegos de mesa

Si eres un jugador más clásico, también hay buenas opciones en 1xBet Chile Casino. Aquí testeamos los formatos de ruleta en sus variantes europea, americana y francesa, además de múltiples mesas digitales de blackjack, baccarat y póker automatizado.

También encontramos:

Bingo

Caza y Pesca

Tarjetas rasca y gana

Keno

Juegos asiáticos

Juegos de cartas

Juegos de habilidad

Crash games y 1xGames

Este apartado es el diferencial entre sus competidores directos en Chile.

Mientras otros operadores locales se muestran más conservadores, aquí encontramos un catálogo de juegos de choque (crash games) que incluye los más populares como Aviator y JetX.

Adicionalmente, pudimos explorar en exclusiva la sección nativa 1xGames. Son alrededor de 150 títulos exclusivos desarrollados propiamente por el operador de 1xbet online casino donde probamos títulos como:

Under and Over 7 (dados minimalistas), Crystal (su slot nativa más jugada), Apple of Fortune, Thimbles y Dice, que son los juegos insignia con los que promocionan esta sección a nivel global.

Proveedores de software

Confirmamos que en el menú del casino 1xbet conviven más de 100 marcas de software internacionales, destacando nombres de la industria como:

Pragmatic Play

Evolution

NetEnt

Red Tiger

Big Time Gaming

Nolimit City

Amusnet

EGT

Spinomenal

Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.

Experiencia de juego: plataforma, navegación y RTP

Moverse dentro del lobby de 1xBet online casino es rápido y práctico, aunque al principio puede sentirse cargado por la cantidad de banners en pantalla. Una vez que te acostumbras, la navegación funciona bien. El menú lateral permite segmentar los juegos de forma rápida y el buscador principal es eficiente.

También suma puntos el hecho de guardar tus juegos favoritos y tenerlos a mano en cada sesión, sin tener que buscarlos de nuevo. Además, la mayoría de los títulos incluye modo demo, así puedes probar cómo funcionan, revisar sus pagos y entender la dinámica antes de jugar con dinero real.

También observamos que el RTP (Retorno al Jugador) promedio de los juegos en el 1xBet casino online se sitúa generalmente entre el 95% y el 97.5%, un rango que se alinea con la media de la industria de casinos en línea como Novibet. Por ejemplo, los juegos más populares de Pragmatic Play en la plataforma (Gates of Olympus, Sweet Bonanza) rondan el 96.50%.

Métodos de pago en CLP en 1xBet Chile Casino

El cajero de 1xBet en Chile es más variado de lo que esperábamos, sobre todo para depósitos. Puedes empezar con montos bajos: desde $500 CLP en billeteras como MACH o desde $2.500 CLP vía bancos nacionales. Casi todos los depósitos son instantáneos, así que el saldo se acredita al momento.

Para que lo veas más claro, aquí tienes una tabla con los métodos principales en el país:

Método de pago Monto mínimo Tiempo de procesamiento WebPay Plus 3.300 CLP Instantáneo Khipu 3.300 CLP Instantáneo Fintoc (Transferencia bancaria) 3.300 CLP Instantáneo MACH 500 CLP Instantáneo Banco Estado 2.500 CLP Instantáneo Santander 2.500 CLP Instantáneo Banco de Chile 2.500 CLP Instantáneo BCI 2.500 CLP Instantáneo Itaú 2.500 CLP Instantáneo Banco Falabella 2.500 CLP Instantáneo Scotiabank 2.500 CLP Instantáneo Banco BICE 2.500 CLP Instantáneo Banco Ripley 2.500 CLP Instantáneo Transferencia bancaria general 3.300 CLP Instantáneo Pago en efectivo (caja) 3.300 CLP Instantáneo Lider / Express Lider / Walmart 3.300 CLP Instantáneo Supermercado Aliserv (aCuenta) 3.300 CLP Instantáneo Tarjeta Hites 3.300 CLP Instantáneo Criptomonedas (+50 opciones) Variable según cotización Instantáneo

Retiros

Para retirar cambia un poco la cosa. Primero, debes completar el KYC (cédula + comprobante de domicilio), si no, el retiro no se procesa. Eso sí, las ganancias sólo se deben retirar mediante transferencia bancaria (ingresando RUT y número de cuenta) o criptomonedas.

En nuestro caso, hicimos un retiro de $15.000 CLP por medio de transferencia bancaria y el sistema tardó 2 días en aprobarla y 1 día en llegar a la cuenta. En cambio, los retiros por criptomonedas pueden reflejarse en menos de 15 minutos posteriores a la aprobación.

Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.

Atención al cliente y herramientas de juego responsable

Si necesitas comunicarte con el operador desde territorio chileno, la plataforma ofrece las siguientes vías de comunicación:

Chat en vivo: Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana directamente desde el sitio web o la app.

Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana directamente desde el sitio web o la app. Correo electrónico: Para casos generales puedes escribir a [email protected] o canalizar temas de verificación mediante su correo de seguridad específico.

Para casos generales puedes escribir a [email protected] o canalizar temas de verificación mediante su correo de seguridad específico. Teléfono de asistencia: Cuentan con una línea gratuita internacional para Chile respondiendo al número 800004535.

Cuentan con una línea gratuita internacional para Chile respondiendo al número 800004535. Redes sociales y mensajería: Tienen canales habilitados de soporte en Telegram, Instagram y Facebook enfocados en Chile y Latinoamérica.

Nuestra experiencia con el chat en vivo

Para probar el chat de 1xBet Chile Casino, nos contactamos un sábado por la noche con un asesor. Al abrir la pestaña de conversación, la primera interacción es 100% automatizada. Te recibe un asistente virtual (bot) que te pide seleccionar categorías de problemas frecuentes (como depósitos pendientes o bonos).

Sin embargo, si insistes un par de veces solicitando hablar con un “operador”, el sistema te transfiere a un agente humano en español en unos 3 a 4 minutos. Le hicimos preguntas comunes (sobre los depósitos o métodos de pago en Chile) y respondieron amablemente. Pero si el caso es más complejo, te derivan a correo, porque no lo resuelven en el momento.

¿Sientes que estás perdiendo el control con las apuestas?

No pases por esto en silencio. Tienes a tu disposición ayuda 100% gratuita y confidencial a cualquier hora.

Si estás en Chile, comunícate gratis al 600 360 7777 (opción 2) en la línea de Salud Responde

Encuentra apoyo profesional en los sitios web jugadoresanonimos.cl y gamblingtherapy.org/es.

Otras puertas de entrada: bono de casino y app

Bono de casino de 1xBet

Cuando creamos nuestra cuenta para testear la plataforma, pudimos activar de primera mano el Paquete de Bienvenida dividido en los primeros cuatro depósitos válidos.

OBTENER EL BONO DE CASINO

App de casino y APK

1xbet está disponible en aplicaciones nativas para iOS y Android (esta última mediante archivo APK), las cuales replican exactamente todo el catálogo de mesas en vivo y slots que testeamos en el sitio web. Para saber cómo instalarla de forma segura en tu smartphone, revisa nuestra guía especializada de 1xbet apk casino.

Veredicto: ¿Es recomendable el casino de 1xBet en Chile?

Sí, recomendamos 1xBet Casino. Si nos basamos en la diversión y en la experiencia dentro de la interfaz, nuestro veredicto es positivo, especialmente para los jugadores más activos.

1xBet destaca por su catálogo masivo, los juegos propios (1xGames) y un casino en vivo bien armado con mesas en español. Además, poder depositar directamente en CLP en más de 50 métodos de pago o recargar desde montos bajos (desde $500 CLP) hace que sea muy accesible para casi cualquiera.

Sin embargo, como no todo es color rosa, te dejamos una tabla de pros/contras para que tú mismo analices en base a tus propias necesidades:

Pros Contras Catálogo con más de 9.000 juegos, por encima de la media del mercado Las transferencias de ganancias pueden tardar entre 5 y 7 días hábiles según el banco Sección 1xGames con juegos exclusivos y títulos crash de ritmo rápido La interfaz web de escritorio puede resultar compleja para usuarios nuevos Más de 50 métodos de pago en Chile, incluidos Webpay y bancos locales Las auditorías y certificaciones independientes no son fáciles de localizar Aplicaciones optimizadas para Windows, Mac y Linux — Modo multipantalla para jugar hasta en cuatro mesas simultáneamente —

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Preguntas frecuentes sobre 1xBet Casino Chile

¿Es legal jugar al casino de 1xBet en Chile?

Sí, es legal para los chilenos. En el país rige la Ley N.° 19.995 que regula sólo a los casinos físicos, mientras que el Proyecto de Ley N.° 14.838 para el sector online sigue en trámite legislativo. Al no existir licencias chilenas emitidas aún, la plataforma opera de forma segura bajo su licencia internacional de Curaçao.

¿Cuántos juegos tiene el casino de 1xBet?

9.000 títulos de casino. Incluidas tragamoneda, salas en vivo, juegos de mesa clásicos como blackjack o ruleta, y una sección exclusiva llamada 1xGames con cerca de 150 títulos desarrollados propiamente por el operador.

¿Qué proveedores de casino trabajan con 1xBet?

La plataforma trabaja con más de 100 marcas de software internacionales. En su menú puedes seleccionar proveedores como Evolution Gaming, Booming Games, Pragmatic Play, NetEnt, Habanero, Play’n GO, Betsoft, entre otros.

¿Cuánto demoran los retiros del casino de 1xBet?

Entre 1 y 5 días hábiles. C El tiempo depende del método elegido y exige tener el proceso KYC (verificación de identidad) aprobado.

¿Hay casino en vivo en español en 1xBet?

Sí, la plataforma cuenta con mesas con crupieres que hablan español nativo las 24 horas del día, como la sala Spanish Roulette.