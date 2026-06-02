4 rating Novibet Bono del 100% hasta $200.000 CLP +9.700 títulos de +100 proveedores Términos y Condiciones 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. OBTENER BONO DE CASINO NOVIBET

¿Novibet Casino es una opción realmente segura en Chile? Con más de 9.700 juegos y una licencia de Malta, quisimos poner a prueba este operador. En esta reseña analizamos a fondo su catálogo, su aplicación móvil y sus métodos de pago en pesos chilenos.

¿Qué es Novibet Casino Chile y quién está detrás?

El casino Novibet es un operador internacional de apuestas y casino online que funciona bajo la empresa Logflex MT Limited. La marca nació en 2010 y desde entonces ha construido su propia tecnología dentro del mundo del iGaming, sin depender únicamente de proveedores externos.

De hecho, es uno de los mejores casinos online en Chile y cuenta con varios reconocimientos en la industria como Best Mobile Operator App por SBC o Best Operator Innovation in Gaming por EGR.

Su crecimiento partió en Europa y, con los años, fue expandiéndose a otros mercados. En el caso de Chile, la entrada fue bastante estratégica: mantuvieron su estructura global, pero adaptaron lo clave para el usuario local, como los métodos de pago (WebPay, transferencias, etc.) y el tipo de promociones. No reinventaron el producto, pero sí lo ajustaron bien al mercado chileno.

Catálogo de juegos de Novibet Casino online

Novibet casino online maneja uno de los catálogos más grandes en Chile. Nos registramos con el código promocional Novibet y encontramos más de 9.700 juegos activos bien organizados. El menú está dividido en más de 15 categorías (slots, casino en vivo, crash, jackpots, novedades, noviladies, etc.).

Tragamonedas: volumen, organización y títulos destacados

La base del catálogo son las novibet casino slots, con unas 9.400 máquinas disponibles. Aquí es donde más tiempo pasamos.

Están organizadas por categorías claras: clásicas (tipo 777), Egipto, aventura, jackpots, Megaways, nuevas, entre otras. Entre los juegos más activos en Chile encontramos:

Sweet Bonanza y Gates of Olympus (Pragmatic Play)

Starburst (NetEnt)

Book of Dead (Play’n GO)

Buffalo Blitz (Playtech)

En cuanto a mecánicas, hay de todo:

Slots clásicas de 3 rodillos

Slots modernas 5×3

Megaways (hasta 117.649 líneas)

Cluster Pays

Jackpots progresivos

Un punto fuerte: Novibet tiene más de 60 juegos exclusivos como Novibet Branded Megaways o Novibet All Bets, que no ves en otros casinos locales. Por ejemplo:

En Gates of Novibet 1000 encontramos un RTP aproximado de 96.50% y una volatilidad alta (5/5), lo que significa que paga poco seguido, pero con premios más grandes. Puede alcanzar hasta 5.000x la apuesta.

encontramos un RTP aproximado de 96.50% y una volatilidad alta (5/5), lo que significa que paga poco seguido, pero con premios más grandes. Puede alcanzar hasta 5.000x la apuesta. Novibet Sugar Rush 1000 cuenta con un RTP de 96.53% y destaca por sus multiplicadores acumulativos, que pueden llegar hasta 1.024x por casilla. Es una slot más dinámica, con premios más frecuentes y que puede escalar progresivamente dentro de una misma ronda.

Además, casi todas las slots tienen modo demo, lo que usamos bastante para probar la volatilidad antes de depositar dinero de verdad.

PROBAR LAS TRAGAMONEDAS DE NOVIBET

Casino en vivo con crupier en español

En Novibet casino en vivo hay más de 700 mesas en directo, funcionando 24/7 con transmisión HD sin cortes (al menos en nuestras pruebas). Trabajan con tres gigantes:

Evolution

Playtech

Pragmatic Play Live

En mesas, tienes:

Ruleta en vivo: En modalidades europea, americana, Speed Roulette y versiones con multiplicadores avanzados como XXXTreme Lightning Roulette.

En modalidades europea, americana, Speed Roulette y versiones con multiplicadores avanzados como XXXTreme Lightning Roulette. Blackjack en vivo: Con opciones multijugador, mesas VIP, variantes rápidas y apuestas detrás (Bet Behind).

Con opciones multijugador, mesas VIP, variantes rápidas y apuestas detrás (Bet Behind). Baccarat y Póker: Diversas salas abiertas las 24 horas del día con variaciones de cartas tradicionales.

Diversas salas abiertas las 24 horas del día con variaciones de cartas tradicionales. Game Shows (Shows de juego): Éxitos globales interactivos en directo como Sweet Bonanza CandyLand y Crazy Time

También, Novibet cuenta con salas atendidas por crupieres nativos en español (alrededor de 35 mesas), entre las que destaca su propia mesa branded Novibet Ruleta en Español. Esto nos encantó porque permite a los jugadores de Chile realizar apuestas, chatear en vivo con el repartidor y seguir el desarrollo de la partida en español y no sólo en inglés.

Apostar en vivo en Novibet

Juegos de mesa, crash y secciones especiales

Más allá de slots y live, el casino cuenta con juegos adicionales. En mesa RNG (no en vivo) encontramos:

Ruleta europea virtual (con RTP aproximado de 97.30%)

Blackjack digital (multi-mano)

Baccarat

Video póker

Scratch cards (tarjetas de raspar y ganar)

También hay una sección de crash games que es más grande de lo que parece. Aquí hay más de 200 opciones, pero las más activas suelen ser:

Aviator

Spaceman

Mines

Noviladies

Sobre Noviladies, es básicamente un filtro visual dentro del lobby. Agrupa juegos con estética más cuidada y tramas basadas en magia, fantasía, mitología de diosas, gemas preciosas y realeza (como Starlight Princess o Lucky Lady’s Charm).

No cambia el juego ni el RTP en sí, solo la presentación.

Proveedores de software de Novibet

Detrás de la oferta de Novibet, hay nombres de desarrolladores reconocidos como:

Pragmatic Play

Evolution

Novomatic

Playtech

NetEnt

Play’n GO

Spribe

Red Tiger

Playson

Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.

Experiencia de usuario: web y app móvil

Para probar la experiencia de usuario móvil, descargamos la app Novibet en un iPhone 13 (iOS) y un Samsung Galaxy A52 (Android), usando tanto Wi-Fi como conexión 4G/5G en Chile. En general, la experiencia es fluida, aunque con algunos detalles puntuales.

Por ejemplo

En Android, la app se instala vía APK (42 MB aproximadamente) desde el sitio. El acceso con huella funciona bien y agiliza el ingreso.

En iOS, la app se descarga desde la App Store. Está mejor optimizada visualmente y consume menos batería en sesiones largas (más de 30 minutos sin problemas).

El casino en vivo rinde sólido en ambos dispositivos. Con una conexión de al menos 15 Mbps, las mesas corren en 1080p a 60 FPS. Si la señal baja, el sistema reduce la calidad automáticamente sin cortar la jugada. Además, el modo demo también está disponible en las aplicaciones móviles.

Novibet Casino bono de bienvenida

Al registrarte con el código promocional Novibet, te duplican el primer depósito con un 100% hasta $200.000 CLP para el casino, siempre que ingreses al menos $5.000 CLP.

Por ejemplo, $100.000 en bono, tendrás que apostar $3.000.000 para poder retirarlo. Eso sí, no es imposible, pero está pensado para jugadores que le van a dar uso continuo al novibet bono casino, no para alguien que juega de forma casual.

Además:

Rollover de 30x

El bono funciona principalmente para tragamonedas, donde sí suma el 100% al progreso del rollover.

Juegos como ruleta, blackjack (RNG), crash games tipo Aviator o el casino en vivo directamente no cuentan para el rollover.

No existe un novibet casino bono sin depósito por ahora.

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Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.

Métodos de pago de Novibet Casino en Chile

Para los usuarios chilenos, Novibet Casino cuenta con una pasarela de transacciones completamente adaptada a la moneda local (CLP) y libre de comisiones operativas por parte de la casa de apuestas:

Método de pago Tipo de medio Depósito mínimo Tiempo de procesamiento Webpay Pasarela integrada / Débito 5.000 CLP Inmediato (hasta 5 min) RedCompra Tarjeta de débito nacional 5.000 CLP Inmediato (hasta 5 min) Transferencia bancaria Banca en línea (Khipu/MACH) 5.000 CLP 2 días hábiles Visa Tarjeta de crédito internacional 5.000 CLP Inmediato Mastercard Tarjeta de crédito internacional 5.000 CLP Inmediato AstroPay Monedero virtual / Prepago 5.000 CLP Inmediato Skrill Monedero electrónico 5.000 CLP Inmediato Neteller Monedero electrónico 5.000 CLP Inmediato paysafecard Cupón de prepago digital 5.000 CLP Inmediato

En cuanto a retiros, puedes sacar tus ganancias a través de:

Transferencia bancaria (cuenta a tu nombre)

Tarjetas de crédito o débito

Monederos electrónicos como Skrill, Neteller y AstroPay

Las transferencias y tarjetas tardan hasta 3 días hábiles, mientras que los monederos electrónicos suelen procesarse en alrededor de 1 hora una vez aprobados.

En nuestro caso, hicimos un retiro mediante transferencia bancaria directa. Primero, completamos el KYC (subir cédula y comprobante de domicilio). Una vez verificada, solicitamos el retiro desde el cajero.

La solicitud quedó en estado “pendiente” unas horas mientras el equipo de Novibet Chile la revisaba, y al día siguiente ya figuraba como aprobada. En total, el dinero tardó un poco menos de 48 horas en llegar a la cuenta, dentro del rango que ellos mismos indican (hasta 3 días hábiles).

Ojo, Novibet no trabaja con PayPal en Chile, ni para depositar ni para retirar. Todos los cobros de ganancias se gestionan únicamente mediante transferencia bancaria directa a una cuenta a tu nombre, ya sea cuenta corriente, de ahorro o Cuenta RUT.

Atención al cliente y juego responsable

Al entrar en la web de Novibet, vas a encontrar los siguientes puntos de contacto:

Chat en vivo 24/7 : el más rápido y útil para dudas inmediatas. Es el que recomendamos.

: el más rápido y útil para dudas inmediatas. Es el que recomendamos. Correo ([email protected]): mejor para temas como verificación de identidad o pagos.

mejor para temas como verificación de identidad o pagos. Redes sociales: sirven, pero no son el canal principal para resolver problemas.

El soporte cumple. En nuestro caso, probamos el chat en vivo un día hábil por la tarde con una consulta concreta sobre tiempos de retiro a nuestra cuenta bancaria. Primero aparece un bot que filtra el tema, pero al elegir la opción correcta, se deriva a un agente humano en español en aproximadamente 3 minutos.

La respuesta no fue automática: el asesor confirmó tiempos de 1 a 3 días hábiles para transferencias y explicó el proceso de validación sin rodeos.

¿Es confiable Novibet Casino en Chile?

Sí, el Casino Novibet es confiable, pero para entender bien por qué, hay que tener claro cómo funciona realmente el tema legal en Chile.

Hoy en día, el país está en un punto intermedio. Por un lado, existe la Ley N.° 19.995, que regula únicamente los casinos físicos (los que puedes visitar en persona como los de Viña del Mar o Monticello). Esa ley no menciona ni regula las plataformas online.

Por otro lado, el Congreso chileno está discutiendo el Proyecto de Ley N.° 14.838 que busca crear un sistema oficial para que las páginas de apuestas paguen impuestos locales y tengan un permiso nacional. Sin embargo, esta ley todavía está en trámite y no ha entrado en vigor.

Entonces, ¿qué pasa con Novibet?

Novibet no tiene licencia chilena (porque actualmente no existe una licencia online en Chile que pueda obtener), pero sí opera con una licencia internacional sólida: la MGA/CRP/186/2010, otorgada por la Malta Gaming Authority.

El casino está regulado y fiscalizado, pero desde Malta, no desde Chile. Cumple estándares internacionales de seguridad, pagos y juego justo y funciona legalmente como operador global accesible desde Chile

Juego responsable

¿El juego te está causando problemas? No tienes que lidiar con esto solo. Hay apoyo gratuito, confidencial y las 24 horas para ti y tu familia. En Chile, llama gratis al 600 360 7777 (opción 2) de Salud Responde, o busca orientación en jugadoresanonimos.cl y gamblingtherapy.org/es.

Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.

¿Es recomendable Novibet Casino Online Chile en 2026 ?

Sí, Novibet Casino Chile es confiable. Es un sitio que destaca por el respaldo de su licencia internacional MGA, un catálogo que supera los 9.700 títulos y un casino en vivo con salas en español. Además, detalles como Noviladies o sus slots exclusivos dan una sensación de ser un casino más trabajado que otros operadores. Probablemente su único punto débil es que no cuenta con Paypal como método de pago. Sin embargo, opciones como Webpay y Redcompra suelen ser suficientes para la mayoría de los chilenos.

Ventajas Desventajas Licencia de Malta activa y trayectoria internacional desde 2010 Los retiros se pagan solo por transferencia bancaria a cuenta corriente o vista Catálogo amplio con más de 100 proveedores de software Los retiros pueden tardar hasta 3 días hábiles Casino en vivo con Evolution y crupieres en español No permite usar PayPal como método de pago Pagos locales rápidos en pesos chilenos mediante Webpay y RedCompra Opera con licencia internacional de la MGA, no con regulación local chilena Modo demo disponible en tragamonedas El bono de bienvenida de 200.000 CLP no incluye giros gratis

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Preguntas frecuentes sobre Novibet Casino Chile

¿Es confiable Novibet Casino en Chile?

Sí, Novibet Casino es confiable. La plataforma cuenta con el respaldo legal de la Autoridad de Juegos de Malta (MGA) bajo la licencia MGA/CRP/186/2010, y sus sistemas de juego transparente están certificados por laboratorios independientes como eCOGRA y GLI.

¿Acepta Novibet Casino PayPal?

No, actualmente Novibet Casino no acepta PayPal. Pero ofrece otras opciones como transferencias bancarias directas, tarjetas de débito o crédito mediante WebPay, cuenta digital MACH, Khipu, AstroPay, Skrill y Neteller.

¿Cuál es el depósito mínimo en Novibet Casino?

$5.000 CLP. Esta cantidad fija aplica de manera estándar para la gran mayoría de las pasarelas de pago disponibles en su sistema.

¿Tiene Novibet Casino bono sin depósito en Chile?

A la fecha, el casino no cuenta con un bono sin depósito para nuevos registros.

¿Cuántos juegos tiene Novibet Casino?

Más de 9.000. Encontrarás principalmente tragamonedas, salas de casino en vivo, crash games, juegos de mesa y poker.

¿Tiene Novibet Casino aplicación móvil?

Sí, la aplicación móvil oficial está optimizada para iOS y Android.