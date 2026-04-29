Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en el estadio Metropolitano y dejaron la llave abierta en la segunda semifinal de la Champions League 2025-26. La revancha será la próxima semana en Londres y definirá al primer finalista del certamen.

Los Colchoneros rescataron un punto tras comenzar perdiendo, en un encuentro en el que fueron claramente superiores, sobre todo en el segundo tiempo, pero en el que no pudieron plasmarlo en el marcador.

Los goles de Atlético de Madrid vs Arsenal por la Champions League 2025-26

Ambos goles de este compromiso fueron anotados mediante lanzamiento penal: el primero fue de Arsenal justo antes del descanso, en los 44 minutos, a través de Viktor Gyokeres, quien definió de gran forma y engañó al portero Jan Oblak.

La igualdad fue en los 56′ en los pies de Julián Álvarez también desde los 12 pasos, jugador que después se fue lesionado y encendió las alarmas en la Selección Argentina para el Mundial 2026.

En los 80′ hubo otra alerta de penal por un toque de Dávid Hancko sobre Eberechi Eze que fue cobrado por el árbitro del compromiso. No obstante, tras recomendación del VAR se anuló el cobro. De igual forma, las tres penas máximas fueron dudosas.

Estadísticas de Atlético de Madrid vs Arsenal por la Champions League 2025-26

Champions League – Jornadas Finales – 2025/2026 semifinales Atlético Madrid 1 1 Half Time : 0 1 Finalizado Riyadh Air Metropolitano – Madrid Arsenal Julian Alvarez 56′ David Hancko 78′ Viktor Gyoekeres 44′ Summary

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Match Stats

Team Stats 88 ‘ Atlético Madrid Sustitución entra : Nahuel Molina 88 ‘ Atlético Madrid Sustitución sale : Johnny Cardoso 86 ‘ Arsenal Sustitución entra : Cristhian Mosquera 86 ‘ Arsenal Sustitución sale : Ben White 78 ‘ Arsenal Penalti cancelado : David Hancko 78 ‘ Atlético Madrid Tarjeta amarilla : David Hancko 77 ‘ Atlético Madrid Sustitución entra : Alejandro Baena 77 ‘ Atlético Madrid Sustitución sale : Julian Alvarez 68 ‘ Arsenal Sustitución entra : Gabriel Jesus 68 ‘ Arsenal Sustitución sale : Viktor Gyoekeres 68 ‘ Arsenal Sustitución entra : Bukayo Saka 68 ‘ Arsenal Sustitución sale : Noni Madueke 68 ‘ Arsenal Sustitución entra : Leandro Trossard 68 ‘ Arsenal Sustitución sale : Gabriel Martinelli 57 ‘ Arsenal Sustitución entra : Eberechi Eze 57 ‘ Arsenal Sustitución sale : Martin Oedegaard 56 ‘ Atlético Madrid Penalti : Julian Alvarez 46 ‘ Atlético Madrid Sustitución entra : Robin Le Normand 46 ‘ Atlético Madrid Sustitución sale : Giuliano Simeone 44 ‘ Arsenal Penalti : Viktor Gyoekeres [ +8 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +8 ‘ ] Posesión de balón: Atlético Madrid: 52 %, Arsenal: 48 %. [ +7 ‘ ] Marc Pubill es penalizado por empujar a Gabriel Jesus [ +7 ‘ ] Piero Hincapie se impone a Nahuel Molina en un duelo aéreo. [ +7 ‘ ] Leandro Trossard es penalizado por empujar a Marc Pubill [ +6 ‘ ] Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo. [ +6 ‘ ] A las manos de Jan Oblak, que sale y se apodera del balón. [ +6 ‘ ] Desde una buena posición, Leandro Trossard (Arsenal) dispara mal y desaprovecha la ocasión. [ +5 ‘ ] Gabriel Jesus se impone a Koke en un duelo aéreo. [ +5 ‘ ] Posesión de balón: Atlético Madrid: 52 %, Arsenal: 48 %. [ +5 ‘ ] Saque de portería para Arsenal. [ +5 ‘ ] Nahuel Molina dispara desde fuera del área, pero David Raya logra controlar el balón. [ +4 ‘ ] David Hancko hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. [ +4 ‘ ] William Saliba alivia la presión con un despeje. [ +4 ‘ ] Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. [ +4 ‘ ] Piero Hincapie alivia la presión con un despeje. [ +4 ‘ ] Centro de Antoine Griezmann Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área. [ +3 ‘ ] Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo. [ +3 ‘ ] Matteo Ruggeri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. [ +3 ‘ ] Arsenal intenta crear peligro. [ +2 ‘ ] Piero Hincapie alivia la presión con un despeje. [ +2 ‘ ] Ademola Lookman alivia la presión con un despeje. [ +1 ‘ ] Ademola Lookman rechaza con éxito el disparo. [ +1 ‘ ] Un remate de Declan Rice es rechazado. [ +1 ‘ ] Centro de Piero Hincapie Arsenal que llega con éxito a un compañero en el área. [ +1 ‘ ] El cuarto árbitro indica que habrá 7 minuto(s) de tiempo añadido. Arsenal intenta crear peligro. Saque de portería para Atlético Madrid. Posesión de balón: Atlético Madrid: 52 %, Arsenal: 48 %. Declan Rice remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. Marc Pubill alivia la presión con un despeje. Cambio táctico. Johnny Cardoso es sustituido por Nahuel Molina. El árbitro pita tiro libre a Leandro Trossard (Arsenal) por zancadillear a Marcos Llorente. Arsenal intenta crear peligro. Cristhian Mosquera dispara desde fuera del área, pero Jan Oblak logra controlar el balón. Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival. Cambio táctico. Ben White es sustituido por Cristhian Mosquera. Marc Pubill alivia la presión con un despeje. William Saliba alivia la presión con un despeje. Posesión de balón: Atlético Madrid: 56 %, Arsenal: 44 %. Marc Pubill alivia la presión con un despeje. Un remate de Leandro Trossard es rechazado. Gabriel Jesus hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Arsenal saca de banda en su mitad del campo. Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo. Atlético Madrid tiene el control del balón. Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Arsenal! Posesión de balón: Atlético Madrid: 55 %, Arsenal: 45 %. VAR – ¡PENALTI! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Arsenal. El árbitro no tolera las protestas de David Hancko, que termina recibiendo la amonestación. ¡PENALTI! – David Hancko (Atlético Madrid) comete penalti sobre Eberechi Eze. Atlético Madrid tiene el control del balón. Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival. Se reanuda el partido. Julian Alvarez tiene una lesión menor y ha sido sustituido por Alejandro Baena. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Koke alivia la presión con un despeje. Marc Pubill es penalizado por empujar a Leandro Trossard William Saliba hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Atlético Madrid tiene el control del balón. Posesión de balón: Atlético Madrid: 56 %, Arsenal: 44 %. David Raya Arsenal intercepta un centro dirigido al área. Grave error defensivo cometido por Ben White. Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Ademola Lookman debería haber anotado desde esa posición. Buen disparo de Ademola Lookman que va a puerta, pero detiene el portero. Antoine Griezmann crea una ocasión de gol para su compañero. Marc Pubill hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Piero Hincapie alivia la presión con un despeje. Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. Gabriel alivia la presión con un despeje. Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo. Gabriel alivia la presión con un despeje. Julian Alvarez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Eberechi Eze hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Posesión de balón: Atlético Madrid: 52 %, Arsenal: 48 %. Johnny Cardoso hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Declan Rice alivia la presión con un despeje. William Saliba Arsenal intercepta un centro dirigido al área. Marc Pubill hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Cambio táctico. Viktor Gyoekeres es sustituido por Gabriel Jesus. Cambio táctico. Noni Madueke es sustituido por Bukayo Saka. Cambio táctico. Gabriel Martinelli es sustituido por Leandro Trossard. Johnny Cardoso es penalizado por empujar a Eberechi Eze Jan Oblak alivia la presión con un despeje. Arsenal intenta crear peligro. Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival. El árbitro pita tiro libre a Martin Zubimendi (Arsenal) por zancadillear a Johnny Cardoso. Posesión de balón: Atlético Madrid: 54 %, Arsenal: 46 %. Saque de portería para Arsenal. Ademola Lookman prueba suerte, pero su remate va sin peligro. Centro de Antoine Griezmann Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área. Viktor Gyoekeres Arsenal intercepta un centro dirigido al área. Antoine Griezmann saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. David Raya Arsenal intercepta un centro dirigido al área. Julian Alvarez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Declan Rice Arsenal intercepta un centro dirigido al área. Julian Alvarez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Gabriel rechaza con éxito el disparo. Un remate de Antoine Griezmann es rechazado. Centro de Matteo Ruggeri Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área. Un remate de Johnny Cardoso es rechazado. ¡AL LARGUERO! ¡Un disparo de Antoine Griezmann va al travesaño! Atlético Madrid intenta crear peligro. Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival. Se reanuda el partido. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Gabriel es penalizado por empujar a Antoine Griezmann Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. Posesión de balón: Atlético Madrid: 51 %, Arsenal: 49 %. Marc Pubill es penalizado por empujar a Gabriel Martinelli William Saliba alivia la presión con un despeje. Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. Viktor Gyoekeres se impone a Robin Le Normand en un duelo aéreo. Cambio táctico. Martin Oedegaard es sustituido por Eberechi Eze. '¡G O O O O O O L! – ¡Julian Alvarez (Atlético Madrid) la pone dentro desde el punto de penalti con la pierna derecha! David Raya decidió quedarse en el centro.' Posesión de balón: Atlético Madrid: 50 %, Arsenal: 50 %. Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Atlético Madrid. VAR – ¡PENALTI! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Atlético Madrid. ¡PENALTI! – ¡Mano de Ben White dentro del área! El jugador protesta la decisión, pero el árbitro es firme. Marcos Llorente (Atlético Madrid) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta. Antoine Griezmann (Atlético Madrid) saca el córner desde la derecha. William Saliba Arsenal intercepta un centro dirigido al área. Julian Alvarez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Gabriel rechaza con éxito el disparo. Un remate de Antoine Griezmann es rechazado. Martin Zubimendi rechaza con éxito el disparo. Un remate de Antoine Griezmann es rechazado. Buen disparo de Ademola Lookman que va a puerta, pero detiene el portero. Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. Mano de Declan Rice. Atlético Madrid tiene el control del balón. Arsenal saca de banda en su mitad del campo. Posesión de balón: Atlético Madrid: 49 %, Arsenal: 51 %. Saque de portería para Arsenal. Julian Alvarez ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado. Viktor Gyoekeres es penalizado por empujar a Johnny Cardoso Robin Le Normand alivia la presión con un despeje. Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo. El árbitro pita tiro libre a Ben White (Arsenal) por zancadillear a Ademola Lookman. Arsenal saca de banda en su mitad del campo. Ademola Lookman se impone a Ben White en un duelo aéreo. A las manos de David Raya, que sale y se apodera del balón. Cambio táctico. Giuliano Simeone es sustituido por Robin Le Normand. Ya en juego el segundo tiempo. [ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +3 ‘ ] Posesión de balón: Atlético Madrid: 45 %, Arsenal: 55 %. [ +2 ‘ ] Giuliano Simeone hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. [ +2 ‘ ] A las manos de David Raya, que sale y se apodera del balón. [ +2 ‘ ] David Hancko se impone a Viktor Gyoekeres en un duelo aéreo. [ +1 ‘ ] Saque de portería para Arsenal. [ +1 ‘ ] Ocasión para Ademola Lookman (Atlético Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado. [ +1 ‘ ] Centro de Matteo Ruggeri Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área. [ +1 ‘ ] El cuarto árbitro indica que habrá 2 minuto(s) de tiempo añadido. Posesión de balón: Atlético Madrid: 47 %, Arsenal: 53 %. '¡G O O O O O O L! – ¡Viktor Gyoekeres (Arsenal) anota desde los 11 m con la pierna derecha! Jan Oblak estuvo a punto de detener el penalti.' Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Arsenal! VAR – ¡PENALTI! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Arsenal. PENALTI – David Hancko (Atlético Madrid) comete penalti al empujar a Viktor Gyoekeres. Arsenal intenta crear peligro. Martin Zubimendi alivia la presión con un despeje. Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. A las manos de David Raya, que sale y se apodera del balón. Gabriel Arsenal intercepta un centro dirigido al área. David Hancko hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Centro de Gabriel Martinelli Arsenal que llega con éxito a un compañero en el área. Gabriel Martinelli alivia la presión con un despeje. Ademola Lookman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Marcos Llorente Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área. Posesión de balón: Atlético Madrid: 49 %, Arsenal: 51 %. Martin Oedegaard hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Giuliano Simeone alivia la presión con un despeje. Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. Piero Hincapie Arsenal intercepta un centro dirigido al área. Atlético Madrid inicia un contraataque. Ademola Lookman alivia la presión con un despeje. Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo. Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival. Martin Zubimendi alivia la presión con un despeje. Matteo Ruggeri alivia la presión con un despeje. El árbitro pita tiro libre a Julian Alvarez (Atlético Madrid) por zancadillear a Piero Hincapie. Gabriel rechaza con éxito el disparo. Un remate de Julian Alvarez es rechazado. David Hancko hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Posesión de balón: Atlético Madrid: 53 %, Arsenal: 47 %. Saque de portería para Atlético Madrid. Arsenal intenta crear peligro. Saque de portería para Arsenal. Ademola Lookman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Arsenal tiene el control del balón. Gabriel alivia la presión con un despeje. Saque de portería para Atlético Madrid. Noni Madueke (Arsenal) intenta marcar desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta por poco. ¡Cerca! Declan Rice alivia la presión con un despeje. Posesión de balón: Atlético Madrid: 54 %, Arsenal: 46 %. Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo. Saque de portería para Arsenal. Ocasión para Julian Alvarez (Atlético Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado. Centro de Matteo Ruggeri Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área. William Saliba Arsenal intercepta un centro dirigido al área. Atlético Madrid inicia un contraataque. David Hancko alivia la presión con un despeje. Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo. Atlético Madrid tiene el control del balón. Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo. Posesión de balón: Atlético Madrid: 54 %, Arsenal: 46 %. Mano de Martin Zubimendi. Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo. Antoine Griezmann Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área. Noni Madueke saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Se reanuda el partido. Viktor Gyoekeres está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Matteo Ruggeri Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área. Arsenal intenta crear peligro. Declan Rice alivia la presión con un despeje. Giuliano Simeone alivia la presión con un despeje. Posesión de balón: Atlético Madrid: 62 %, Arsenal: 38 %. Arsenal tiene el control del balón. Fuera de juego señalado a Ben White (Arsenal). Arsenal tiene el control del balón. Piero Hincapie es penalizado por empujar a Giuliano Simeone Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival. Giuliano Simeone es penalizado por empujar a Piero Hincapie Johnny Cardoso rechaza con éxito el disparo. Un remate de Martin Oedegaard es rechazado. Viktor Gyoekeres crea una ocasión de gol para su compañero. Arsenal inicia un contraataque. Gabriel Arsenal intercepta un centro dirigido al área. David Raya Arsenal intercepta un centro dirigido al área. Antoine Griezmann saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Posesión de balón: Atlético Madrid: 68 %, Arsenal: 32 %. Julian Alvarez dispara desde fuera del área, pero David Raya logra controlar el balón. Marcos Llorente alivia la presión con un despeje. Arsenal inicia un contraataque. Gabriel Arsenal intercepta un centro dirigido al área. Un jugador de Atlético Madrid envía un pase largo al área contraria. Julian Alvarez alivia la presión con un despeje. Gabriel alivia la presión con un despeje. Arsenal saca de banda en su mitad del campo. Giuliano Simeone Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área. Arsenal intenta crear peligro. Posesión de balón: Atlético Madrid: 75 %, Arsenal: 25 %. A las manos de David Raya, que sale y se apodera del balón. Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. Saque de portería para Atlético Madrid. Giuliano Simeone alivia la presión con un despeje. Arsenal intenta crear peligro. Saque de portería para Arsenal. Piero Hincapie hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid. Saque de portería para Atlético Madrid. Piero Hincapie (Arsenal) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta. Noni Madueke crea una ocasión de gol para su compañero. William Saliba alivia la presión con un despeje. Atlético Madrid intenta crear peligro. Posesión de balón: Atlético Madrid: 72 %, Arsenal: 28 %. Piero Hincapie alivia la presión con un despeje. Arsenal saca de banda en la mitad del campo rival. Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. Saque de portería para Arsenal. Viktor Gyoekeres es penalizado por empujar a Marc Pubill Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. Grave error defensivo cometido por Piero Hincapie. Declan Rice rechaza con éxito el disparo. Un remate de Julian Alvarez es rechazado. Giuliano Simeone hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. Bienvenidos al partido de esta noche. El campo se halla en excelentes condiciones. Atlético Madrid saca, y da comienzo el partido. El árbitro da inicio al encuentro. Bienvenidos a Riyadh Air Metropolitano. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. Atlético Madrid Atlético Madrid 4-4-2 13 Jan

Oblak 14 Marcos

Llorente 18 Marc

Pubill 17 David

Hancko 3 Matteo

Ruggeri 20 Giuliano

Simeone 6 Koke 5 Johnny

Cardoso 7 Antoine

Griezmann 19 Julian

Alvarez 22 Ademola

Lookman Entrenador

0 Diego Simeone

Lesionados

2 José Giménez



8 Pablo Barrios



23 Nico Gonzalez

Suplentes

1 Juan Musso



31 Salvi Esquivel



4 Rodrigo Mendoza



9 Alexander Soerloth



10 Alejandro Baena



11 Thiago Almada



15 Clement Lenglet



16 Nahuel Molina



21 Obed Vargas



24 Robin Le Normand



32 Javier Bonar



34 Julio Diaz

Arsenal Arsenal 4-3-3 20 Noni

Madueke 41 Declan

Rice 1 David

Raya 4 Ben

White 2 William

Saliba 6 Gabriel 36 Martin

Zubimendi 14 Viktor

Gyoekeres 11 Gabriel

Martinelli 5 Piero

Hincapie 8 Martin

Oedegaard Entrenador

0 Mikel Arteta

Lesionados

23 Mikel Merino



12 Jurrien Timber



29 Kai Havertz

Suplentes

13 Kepa Arrizabalaga



35 Tommy Setford



3 Cristhian Mosquera



7 Bukayo Saka



9 Gabriel Jesus



10 Eberechi Eze



16 Christian Noergaard



19 Leandro Trossard



33 Riccardo Calafiori



49 Myles Lewis-Skelly



56 Max Dowman



89 Marli Salmon

7 Faltas Cometidas 11 21 Saques de Banda 11 0 Fuera de Juego 1 18 Centros 6 52 Posesión de Balón 48 1 Tarjetas Amarillas 0 6 Tiros Fuera 3 6 Tiros Bloqueados 3 5 Tiros a Puerta 2 2 Contraataques 2 6 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 0 1 Goles 1 5 Saques de Portería 8 0 Atención Médica 1 3 Sustituciones 5 0 Asistencias 0 12 Tiros Libres 7 1 Paradas 4 17 Intentos de Gol 8 0 Asistencias 1ª Mitad 0 0 Asistencias 2ª Mitad 0 4 Saques de Portería 1ª Mitad 5 1 Saques de Portería 2ª Mitad 3 2 Contraataques 1ª Mitad 2 0 Contraataques 2ª Mitad 0 0 Atención Médica 1ª Mitad 1 0 Atención Médica 2ª Mitad 0 8 Centros 1ª Mitad 5 10 Centros 2ª Mitad 1 0 Sustituciones 1ª Mitad 0 3 Sustituciones 2ª Mitad 5 2 Tiros Bloqueados 1ª Mitad 1 4 Tiros Bloqueados 2ª Mitad 2 0 Paradas 1ª Mitad 1 1 Paradas 2ª Mitad 3 4 Tiros Libres 1ª Mitad 3 8 Tiros Libres 2ª Mitad 4 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 4 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 4 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 1 Corners 1ª Mitad 1 5 Corners 2ª Mitad 0 45 Posesión de Balón 1ª Mitad 55 59 Posesión de Balón 2ª Mitad 41 0 Goles 1ª Mitad 1 1 Goles 2ª Mitad 0 5 Intentos de Gol 1ª Mitad 4 12 Intentos de Gol 2ª Mitad 4 11 Saques de Banda 1ª Mitad 4 10 Saques de Banda 2ª Mitad 7 3 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 4 Faltas Cometidas 2ª Mitad 8 469 Pases Totales 465 75 Ataques 107 38 Ataques Peligrosos 45 Last Confrontations ATL 1 – 1 ARS 29/04/2026 ARS 4 – 0 ATL 21/10/2025

¿Cuándo es la revancha de Arsenal vs Atlético de Madrid por la Champions League 2025-26?

La semifinal de vuelta de Arsenal contra Atlético de Madrid se jugará el martes 5 de mayo a las 15:00 horas de Chile en el estadio Emirates de Londres. El elenco que gane el partido irá a la final contra PSG y Bayern, mientras que un empate alarga la historia hasta la prórroga.

Antes de eso, este fin de semana ambos elencos deben jugar por sus torneos locales: los Gunners reciben a Fulham el sábado a las 12:30 horas en un duelo clave en la lucha por el título de la Premier League, mientras que los Colchoneros visitan a Valencia por La Liga española, el mismo día a las 10:15 horas.