Christiane Endler vive este sábado uno de los días más importantes de su carrera. La arquera chilena, capitana de La Roja y figura histórica del fútbol femenino nacional, defenderá el arco del Olympique de Lyon ante el FC Barcelona en la gran final de la Champions League Femenina 2026, que se disputa en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega, desde las 12:00 horas de Chile.

Para Tiane, este partido representa la oportunidad de levantar su segunda Orejona, en lo que será su tercera final continental. La portera ya sabe lo que es ganarla — lo hizo en 2022 contra este mismo rival — pero también conoce la derrota: en 2024 perdió la final ante el Barça por 2-0 en Bilbao.

Barcelona vs Lyon, minuto a minuto

La previa del Barcelona vs Lyon por la final de la Champions League Femenina 2026

Christiane Endler juega esta tarde el partido más importante de su temporada. Para la golera chilena, considerada la mejor futbolista nacional de todos los tiempos, no solo está en juego una nueva corona europea, también la posibilidad de cerrar una temporada redonda con el OL Lyonnes, que aspira a un póker de títulos en el curso 2025-2026.

Endler llega a esta cita tras una tremenda semifinal. La arquera pasó de villana a heroína en cuatro días: cometió dos errores en la caída 1-2 ante Arsenal en Londres, pero se reivindicó en casa con una actuación enorme que permitió la remontada 3-1 para sellar el global 4-3 sobre las vigentes campeonas de Europa. Antes, el Lyon había dejado en el camino al Wolfsburgo en cuartos de final.

Barcelona, por su parte, llega a Oslo como uno de los grandes favoritos. Las culés bajaron al Real Madrid en cuartos y al Bayern Múnich en semis, en un global 5-3 que se selló con goleada 4-2 en el Camp Nou (doblete de Alexia Putellas, más tantos de Salma Paralluelo y Ewa Pajor). El cuadro catalán tiene en Alexia Putellas, doble Balón de Oro, a su gran estandarte, además de Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo y la goleadora polaca Ewa Pajor, una de las máximas anotadoras históricas del torneo.

Formaciones de Barcelona vs Lyon

Formación de FC Barcelona

Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Fridolina Rolfö; Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas; Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Salma Paralluelo. DT: Pere Romeu.

Formación de Olympique de Lyon

Christiane Endler; Ashley Lawrence, Wendie Renard, Ingrid Engen, Selma Bacha; Melchie Dumornay, Damaris Egurrola, Lily Yohannes; Kadidiatou Diani, Ada Hegerberg, Jule Brand. DT: Jonatan Giráldez.

¿Dónde ver Barcelona vs Lyon en vivo?

La final de la Champions League Femenina 2026 se podrá ver en Chile y toda Latinoamérica por la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium.