La carrera de Ben Brereton volvió a quedar asociada a un tema que nada tiene que ver con goles ni fichajes. Esta vez, el foco no está en la cancha, sino en sus representantes. La agencia que maneja el destino profesional del delantero chileno apareció vinculada a la controversia internacional que rodea al caso de Jeffrey Epstein.

La situación estalló luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara correos electrónicos que involucran al fundador de la firma Wasserman con Ghislaine Maxwell, expareja del fallecido financista condenado por delitos sexuales. La publicación provocó un efecto inmediato en el mundo del espectáculo y el deporte.

⚖️ ¿Qué relación tienen los representantes de Ben Brereton con el caso Jeffrey Epstein?

La polémica se centra en Casey Wasserman, fundador de la agencia que representa a Brereton y a múltiples figuras del deporte mundial. Según los documentos difundidos, el empresario intercambió correos electrónicos con Ghislaine Maxwell en 2003. La información generó repercusiones inmediatas y reabrió cuestionamientos sobre el entorno del ejecutivo.

Wasserman respondió públicamente mediante un comunicado donde señaló: “Nunca tuve una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein. Solo realicé un viaje humanitario como parte de una delegación de la Fundación Clinton en 2002 en el avión de Epstein. Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de relación con cualquiera de ellos”.

Además, precisó que la correspondencia fue “mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz”.

🌎 ¿Quiénes son los representantes actuales de Ben Brereton?

La agencia Wasserman es uno de los conglomerados más grandes del mundo en representación deportiva y artística.

En el ámbito futbolístico, ha manejado carreras de figuras como Steven Gerrard, Michael Owen y actualmente asesora a jugadores como Federico Valverde, Curtis Jones o Tino Livramento. También cuenta con presencia en más de 30 países. En el caso específico de Ben Brereton, la firma gestionó su traspaso a Villarreal en 2023 y su posterior regreso al fútbol británico.

🚨 ¿Afecta esta polémica directamente a Ben Brereton?

Hasta ahora, Ben Brereton no ha emitido declaraciones públicas sobre la situación. Tampoco existe vinculación personal del delantero con los hechos investigados.

La controversia apunta exclusivamente al fundador de la agencia que lo representa. Sin embargo, el impacto reputacional sobre la firma abre interrogantes respecto al entorno que maneja la carrera del futbolista chileno.

🧾 En resumen

La agencia que representa a Ben Brereton aparece vinculada a correos con Ghislaine Maxwell.

El fundador Casey Wasserman pidió disculpas y negó relación personal o comercial con Jeffrey Epstein.

Artistas internacionales ya rompieron vínculos con la firma.

No existe acusación directa contra el delantero chileno.

