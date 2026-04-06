Fernando Gago debutó en el Campeonato Nacional 2026 con el partido que todos esperaban de la U de Chile: 4-0 a Deportes La Serena en el Estadio Nacional este domingo, con goles de Hormazábal, Guerrero, Altamirano y Arce, todos en el segundo tiempo, y con el equipo subiendo al cuarto lugar con 13 puntos. No fue casualidad. Fue el resultado de decisiones tácticas concretas que el DT argentino tomó en el descanso y que transformaron un primer tiempo en blanco en una exhibición.

El primer tiempo fue horrible. La Serena llegó tres veces al arco de Castellón y la U no encontró el camino. Pero Gago habló con sus jugadores, ajustó la presión y el equipo respondió.

Esto es lo que cambió, partido a partido, para entender el 4-0.

¿Por qué la U de Chile dominó el segundo tiempo ante La Serena?

El ajuste táctico de Gago en el descanso fue determinante. La U salió a presionar más alto, ganó los duelos del mediocampo y comenzó a circular la pelota con velocidad. Fabián Hormazábal fue el primero en recompensar ese cambio: a los 49′ capturó un centro que parecía intrascendente y sacó un remate jorobado que se metió en el ángulo, récord personal incluido: era su primer gol del año.

El detonante emocional fue real. Apenas cinco minutos después, Maximiliano Guerrero cabeceó tras una asistencia de Israel Poblete y el 2-0 hizo que La Serena se derrumbara por completo.

Fabián Hormazábal abrió el camino para la goleada de la U | © Photosport

¿Cómo influyó el sistema 4-3-3 de Gago en la goleada?

Gago alineó con un 4-3-3 que le dio amplitud y verticalidad al ataque azul. La tripleta Guerrero – Vargas – Vásquez en la delantera generó problemas constantes a la zaga papayera una vez que el mediocampo ganó los duelos. El tercer gol fue el más elaborado: Hormazábal habilitó a Guerrero, este centró al área y Javier Altamirano llegó al primer palo para el 3-0 al 67′

La entrada de Lucas Assadi en el segundo tiempo elevó aún más la calidad ofensiva: su regate y centro permitió que el canterano Agustín Arce pusiera el 4-0 definitivo en el descuento con un remate de zurda.

¿Fue clave la gestión de los cambios de Gago contra La Serena?

Sí, y el propio DT lo reconoció. La salida preventiva de Lucas Romero —que tenía tarjeta amarilla— fue planificada y permitió al mediocampo azul no exponerse a quedar con diez hombres en la segunda mitad. Los ingresos de Assadi, Arce y Marcelo Díaz en los minutos finales mantuvieron el ritmo y le dieron el toque de calidad que cerró la goleada.

Fernando Gago ya ha ganado dos partido en línea con la U de Chile | © Photosport

La U de Gago es muy efectiva frente al arco

La U de Chile fue letal en el segundo tiempo: pateó 6 veces al arco y convirtió en 4 oportunidades. En el primer tiempo el equipo no generó ninguna llegada, pero en el complemento la diferencia de categoría entre los delanteros azules y la defensa serenense fue evidente. Hormazábal, Guerrero, Altamirano y Arce fueron cuatro jugadores distintos en anotar, lo que también demuestra que el gol no depende de un solo nombre en el esquema de Gago. Esto último es un alivio, considerando que no puede usar a ninguno de sus delanteros estrellas.

Esa profundidad goleadora es exactamente lo que el DT argentino busca construir en la U de Chile: un equipo en que cualquier jugador puede marcar la diferencia.

La zaga de la U de Chile no se quebró

La U no recibió goles por primera vez en el Estadio Nacional en todo 2026. El portero Gabriel Castellón tuvo una tarde tranquila en el segundo tiempo gracias a que el mediocampo azul fue un muro: recuperó el balón con frecuencia y no dejó transicionar a La Serena. La dupla central Zaldivia – Ramírez manejó con de buena forma los intentos serenenses, que en el complemento prácticamente desaparecieron del área azul.

En resumen