Siguen los coletazos para U de Chile por el Superclásico en el que cayó ante Colo Colo el pasado fin de semana, y es que en las últimas horas se conoció el duro castigo sobre el defensor azul Franco Calderón por la expulsión que sufrió en la cancha del Estadio Monumental.

Calderón quedó sometido al rigor del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que decidió darle dos fechas de suspensión por la dura infracción sobre Vicente Pizarro que le costó ver la tarjeta roja directa ante los albos.

🟥⚽🔥 La jugada que cambió el partido



Así se vio la expulsión de Franco Calderón a los 31 minutos del #Superclásico198 ente #ColoColo y #LaU, donde el zaguero cometió infracción a Vicente Pizarro y los Azules se quedaron con uno menos.



Disfruta los partidos de la… pic.twitter.com/SKoRyZBeE1 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 1, 2025

🟥 Franco Calderón será baja para dos partidos claves en la U

En el informe del árbitro principal de este último Superclásico, Cristián Garay, se consignó que Calderón fue expulsado por “Ser culpable de juego brusco grave; Realiza una entrada con alta intensidad, impactando con sus piernas los talones de su adversario, poniendo en peligro su integridad física al provocar una torsión de tobillo”.

Teniendo estos antecedentes, de acuerdo a lo que adelantó Radio ADN, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió castigar con dos fechas de suspensión al zaguero argentino, por lo que será baja en la U para dos duelos claves en el calendario del Bulla; ante Deportes La Serena y Palestino.

Franco Calderón se perderá dos partidos / © Photosport

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

Con esta baja confirmada para los próximos partidos del Campeonato Nacional, Gustavo Álvarez debe ir pensando desde ya quién será el reemplazante de Calderón para los partidos en que el argentino será baja con U de Chile.

Los azules enfrentarán a Deportes La Serena tras el parón por Fecha FIFA el próximo 28 de septiembre en La Portada, mientras que luego recibirán a Palestino el 19 de octubre, en estadio a confirmar.