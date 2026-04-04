🔴 Matchday | FECHA 8 – Liga de Primera Mercado Libre 2026

⚽ Marcador: Deportes Limache 0 – 0 Unión La Calera

📺 Canal: Canal 13 / TNT Sports Premium

🕐 Horario: 17:30 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, Limache, Chile

Limache vs Unión La Calera, minuto a minuto

¿Dónde ver Limache vs Unión La Calera EN VIVO?

El partido entre Deportes Limache y Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 Canal 13 (TV abierta y gratuita)

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de Limache vs Unión La Calera

Este sábado 4 de abril Deportes Limache recibe a Unión La Calera en un partido que además se transmite gratis por TV abierta a través de Canal 13, la gran sorpresa del Campeonato Nacional frente a uno de sus perseguidores directos.

Deportes Limache, dirigido por el DT Víctor Rivero, es la revelación del torneo y llega como sublíder con 14 puntos. El Tomate Mecánico viene en racha irregular en las últimas fechas, pero con hambre de los tres puntos para acercarse al puntero Colo Colo. Su goleador Daniel Castro acumula 5 goles en el campeonato.

Unión La Calera, en tanto, ocupa el 7° lugar con 10 puntos y llega en buen momento: viene de victorias en Copa de la Liga ante Universidad de Chile (1-0) y Deportes La Serena (2-1). Los Cementeros buscan acortar distancias con el sublíder, liderados por Sebastián Sáez (5 goles) y con Kevin Méndez como motor en el mediocampo.

En el historial reciente, el último antecedente directo favoreció a Limache: venció 1-0 a La Calera en noviembre de 2025. Sin embargo, en el duelo anterior en el Lucio Fariña fue La Calera quien se impuso 1-0.

Formaciones de Limache y Unión La Calera

Probable formación de Deportes Limache:

Matías Bórquez; Augusto Aguirre, Marcelo Flores, Axel Alfonzo, Misael Llantén; Jean Meneses, Yerko González, Ramón Martínez; Manuel Álvarez, Daniel Castro y Marcos Arturia.

Probable formación de Unión La Calera:

Nelson Espinoza; Christopher Díaz, Javier Saldías, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Joaquín Soto, Yerko Leiva, Kevin Méndez, Cristian Gutiérrez; Matías Campos López y Sebastián Sáez

Estadísticas de Limache vs Unión La Calera