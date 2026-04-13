Unión La Calera y Deportes Concepción se midieron la noche de este lunes en el estadio Nicolás Chahúan de La Calera. En su cancha, los Cementeros derrotaron por la cuenta mínima al León de Collao y dio un salto importante en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Los Lilas, por su parte, no explotan en el torneo. Los penquistas ya están estacionado en la parte baja de la tabla y cada partido es un paso directo a la Primera B.

Los goles de U La Calera vs Concepción

Después de un primer tiempo amarrete, Unión La Calera tomó las banderas en la segunda mitad y le apedreó el rancho de forma permanente a Deportes Concepción.

Así fue como a los 54 minutos apareció Kevin Méndez, en una jugada ociada tremenda, para rematar de derecha y poner el 1-0 para lo locales.

🔴⚪⚽ ¡APERTURA CEMENTERA!



Kevin Méndez acompañó la jugada y tuvo su premio para marcar el primero de Unión La Calera ante Deportes Concepción, en el cierre del #MatchdayLunes.



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Próximo partido de U La Calera y Concepción

Unión la Calera volverá a jugar el próximo lunes 20 de abril cuando visite a la U Católica en el Claro Arena.

Deportes Concepción, por su parte, jugará de local en el Ester Roa frente a Deportes la Serena el próximo sábado 18 de abril.

Así quedaron U La Calera y Concepción en la Tabla de Posiciones