Unión La Calera derrotó por la cuenta mínima a Deportes Concepción este lunes 14 de abril en el duelo que cierra la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026. El solitaro gol de Kevin Méndez sacó a los Cementero del fondo de la Tabla de posiciones y dejó a los penquistas en la pole position para retornar a la Primera B.

Reumen de U La Calera vs Concepción

Revive el U La Calera vs Concepción, minuto a minuto

¿Las claves del U. La Calera vs Concepción?

Este duelo es, sin exageración, una batalla por la supervivencia en el Campeonato Nacional. Unión La Calera marcha en el último lugar con apenas 4 puntos, golpeada además por la histórica resta de 6 puntos que le aplicó el Tribunal de Disciplina de la ANFP por el Caso Axel Encinas: los Cementeros alinearon ilegalmente extranjeros en sus duelos ante Everton y Cobresal, ambos fallados 3-0 a favor de los denunciantes. Deportes Concepción, el León de Collao, no está mejor: marcha en el 15° lugar con 7 puntos y apenas 1 victoria en sus últimas 5 presentaciones. Ambos equipos saben que perder aquí puede ser un golpe casi definitivo para sus aspiraciones de permanencia.

La previa de U. La Calera vs Concepción

Unión La Calera vive la peor crisis de su reciente historia en primera división. La sanción del Tribunal de Disciplina que le arrebató 6 puntos no solo los dejó en el sótano de la tabla, sino que abrió una herida institucional difícil de cerrar. El Estadio Nicolás Chahuán Ruiz, históricamente un fortín difícil para los visitantes en la V Región, deberá ser el refugio de un plantel urgido de ganar para comenzar la remontada. La condición de local es quizás el único argumento a favor de los Cementeros en este momento.

Deportes Concepción, en tanto, viaja al norte consciente de que si pierde este partido puede quedar prácticamente sepultado en la zona de descenso. El León de Collao tiene la ventaja de jugar más liberado: cualquier punto lejos de casa en este contexto es bienvenido, pero la miseria de ambos planteles en defensa — el Concepción acumula 13 goles en contra en 8 fechas — anticipa un partido con pocas certezas tácticas y muchas emociones en juego.chile.

Formaciones de U. La Calera vs Concepción

Probable formación de Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Rodrigo Caceres, Nicolás Palma, Alexander Pastene; Camilo Moya, Joaquín Soto; Kevin Méndez, Juan Requena, Bayron Oyarzo; Sebastián Saez.

Probable formación de Deportes Concepción

Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Cristián Suárez, Fausto Grillo, Diego Carrasco; Nelson Sepúlveda; Leonardo Valencia, Aldrix Jara, Misael Dávila, Matias Cavalleri; Joaquín Larrivey.

¿A qué hora juega U. La Calera vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026?

El partido se disputará el lunes 14 de abril de 2026 a las 20:00 horas de Chile (21:00 en Argentina y Uruguay; 19:00 en Perú y Colombia) en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Ruiz de La Calera, el único partido del día que cerrará la Fecha 9.

¿Dónde ver U. La Calera vs Concepción en vivo?

El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max, disponibles en Chile y el resto de Sudamérica.

Así marchan U. La Calera y Concepción en la Tabla de Posiciones