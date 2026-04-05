🔴 Final | FECHA 8 – Liga de Primera Mercado Libre 2026

⚽ Marcador: Universidad de Chile 4 – 0 Deportes La Serena: 49′ F Hormzábal (UCH), 54′ M Guerreo (UCH), 67′ J Altamirano (UCH), 92′ A Arce (UCH)

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 18:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile

Resumen U de Chile vs La Serena

U de Chile vs La Serena, minuto a minuto

¿Dónde ver U de Chile vs La Serena EN VIVO?

El partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

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La Previa de U de Chile vs La Serena

Universidad de Chile recibe este domingo 5 de abril a Deportes La Serena en el Estadio Nacional, en un duelo que puede ser clave para los azules en el Campeonato Nacional.

Universidad de Chile, dirigida por el DT Fernando Gago, marcha en el 8° lugar con 10 puntos y llega con la confianza de su último resultado: una victoria 3-1 ante Audax Italiano en la Copa de la Liga, que fue el primer triunfo del técnico argentino al mando del Chuncho. Para este duelo, Gago recupera a varios seleccionados que estuvieron en gira con La Selección Chilena, aunque Charles Aránguiz y Juan Martín Lucero aún no estarían listos y apuntan a llegar para la fecha 9. El puntero ofensivo Maximiliano Guerrero es la gran apuesta azul para marcar diferencias.

Deportes La Serena, dirigido por el DT Felipe Gutiérrez, ocupa el 10° puesto con 9 puntos. Los Papayeros han sido un equipo difícil de batir en el torneo, acumulando tres empates en siete fechas. El peligroso Jeisson Vargas es el jugador ofensivo más incisivo del conjunto granate, con 2 goles y 2 asistencias en el campeonato, y será la principal amenaza para la defensa local.

En el antecedente más reciente entre ambos, la U y La Serena empataron 2-2 en el Estadio Nacional por la Copa de la Liga en marzo de 2026.

Formaciones de U de Chile y La Serena

Formación de Universidad de Chile:

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Romero, Javier Altmirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez. DT: Fernando Gago.

Probable formación de Deportes La Serena:

Federico Lanzillota; Joaquín Gutiérrez, Lucas Alarcón, Francis Mac Allister, Yahir Salazar; Matías Marín, Felipe Chamorro, Jeisson Vargas; Nicolás Stefanelli Diego Rubio y Rafael Delgado. DT: Felipe Gutiérrez.

Estadísticas de U de Chile vs La Serena