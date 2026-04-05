Arturo Vidal fue protagonista en el triunfo de Colo Colo por la fecha 8 de la Liga de Primera tras vencer a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El volante, hoy utilizado como defensor, jugó gran parte del partido y luego dejó una señal directa sobre el momento del equipo en el torneo.

El Cacique sumó tres puntos como visitante en el sur, repitiendo lo hecho ante el mismo rival en la Copa de la Liga. Más allá del resultado, el foco quedó en la lectura de Vidal, quien instaló a Colo Colo en la pelea por el campeonato a partir del crecimiento que ha mostrado el plantel en las últimas semanas.

Arturo Vidal proyecta a Colo Colo en la lucha por el título

Tras el encuentro, el mediocampista destacó el funcionamiento colectivo y el esfuerzo del grupo para sostener los resultados. “El premio es del equipo completo, creo que el esfuerzo de todos hace que logremos los resultados. Estamos muy contentos por eso”, comentó en TNT Sports.

En lo personal, Vidal valoró los minutos que sumó en cancha: “Feliz de poder volver, de jugar casi todo el partido, la gente me tiene muy motivado”, agregó.

👑💭🏆 "Seguramente pelearemos este campeonato"



Arturo Vidal, figura del triunfo de #ColoColo frente a Deportes Concepción en este #MatchdayDomingo, destacó el trabajo de sus compañeros y así respondió a la consulta de que si el Cacique es candidato al título de la… pic.twitter.com/AVuFv1NpsG — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 5, 2026

Colo Colo suma confianza y Vidal fija el objetivo

El triunfo en Concepción refuerza la confianza interna del plantel y abre una proyección clara en el campeonato. Vidal fue directo al momento de plantear lo que viene para Colo Colo en la temporada.

“Colo Colo siempre es candidato para pelear todo y más ahora que el equipo va a agarando confianza, seguramente vamos a pelear este campeonato”, cerró el experimentado jugador, marcando el objetivo del club en la lucha por el título.

El próximo encuentro de los Albos por el Campeonato Nacional será el 19 de abril ante Palestino en el Estadio Monumental, eso porque el duelo con Coquimbo fue pospuesto por petición del equipo pirata.