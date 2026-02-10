La selección chilena ya proyecta lo que será su 2026. Sin competencias oficiales a lo largo del año, La Roja busca sumar rivales para encontrar alternativas y potenciar a sus principales figuras de cara al próximo proceso clasificatorio.

En ese contexto, desde Europa adelantaron que el combinado nacional tendrá un amistoso de lujo, puesto que enfrentará a un seleccionado campeón del mundo en un partido de preparación.

🤩 Chile abrocha un partido amistoso de lujo

Fue el prestigioso Diario Marca, quien reveló que Chile será el último rival de España antes de que La Roja europea juegue el Mundial 2026 en territorio norteamericano.

El citado medio detalló que el compromiso se jugará en Puebla, México, el próximo 8 de junio, solo días antes del debut de los españoles en la Copa del Mundo ante Cabo Verde (15 de junio).

“La idea de la selección española es concentrarse el último fin de semana en mayo, el que tiene marcada la final de la Champions. El 4 de junio jugaría en Riazor ante un rival de nivel bajo (se negocia con China, que durante esa semana jugará más partidos en Europa) y esa misma noche volaría con destino a Puebla”, precisó el citado medio.

🏆 España con el foco en la Copa del Mundo

Según Marca, se barajó la posibilidad de que España se midiera a México, pero se desistió de esta idea ante el riesgo que implicaría para ambas selecciones considerando la proximidad del partido con sus respectivos estrenos en el Mundial.

Para los españoles enfrentarse a Chile asoma como una prueba clave, puesto que en la Copa del Mundo comparten grupo con Uruguay, combinado con el que cierran la primera fase en el Estadio Akron.

Sin embargo, en el país europeo son conscientes que La Roja vive un momento complejo. “El fútbol chileno atraviesa una crisis profunda y su selección no estará en el Mundial. Es su tercera ausencia consecutiva, algo que nunca antes había ocurrido”, cerró la citada fuente.

