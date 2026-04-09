Chile derrotó a Paraguay por 1-0 y consiguió su primera victoria en el Sudamericano Sub 17, lo que le permite ilusionarse con clasificar a los cuartos de final de la competición, que justamente se juega en tierras guaraníes.

La Roja tiene cuatro puntos (antes había sumado un empate 1-1 contra Uruguay y lamentado una derrota por 1-0 frente a Colombia), quedando ahora sí en una mejor posición pensando en acercarse al Mundial de Qatar 2026.

Los goles de Chile vs Paraguay en el Sudamericano Sub 17

El único tanto del compromiso lo anotó el delantero de U Católica Amaro Pérez, quien en los 30 minutos de juego empujó el balón con un golpe de cabeza, luego de un mal despeje de la zaga paraguaya. Todo el equipo de Chile fue a abrazar al autor de la conquista.

De ahí en más, el elenco nacional sostuvo el resultado con gran solidez, soportando cada uno de los embates por juego aéreo y asociado, lo que permitió a la escuadra de Ariel Leporati sumar ests valiosos tres puntos.

SE PUSO EN VENTAJA CHILE



Después de una serie de rebotes, apareció Amaro Pérez para poner el 1-0 de la Roja contra Paraguay, en la cuarta fecha del CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS



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¿Cuándo vuelve a jugar Chile en el Sudamericano Sub 17?

El próximo partido de Chile en el Sudamericano Sub 17 será este domingo 12 de abril a las 19:00 horas en el cierre de su participación en el Grupo A.

En ese duelo, La Roja se juega su avance a la ronda de ocho mejores, por lo que dependerá del enfrebramiento ante los ecuatorianos si sigue ilusionada con clasificar al Mundial.

Cabe recordar que, todos los años se jugará el Sudamericano Sub 17 porque la FIFA determinó lo mismo para la Copa del Mundo, teniendo asegurada la localía Qatar hasta el 2029, aunque ahora eso está en veremos porque está en zona de guerra.

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