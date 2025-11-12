Un tremendo reconocimiento se llevó un exfutbolista chileno, ya que fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, logro que llega a darle justa valoración a una tremenda carrera en nuestro país y el extranjero.

Cuando hablamos de los mejores jugadores chilenos de la historia, la mayoría de las opiniones se van con Elías Figueroa, Carlos Caszely, Iván Zamorano (quien ya está en el Salón de la Fama), Marcelo Salas, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo. Sin embargo, en esta ocasión no es ninguno de ellos.

🤩 El chileno que fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Se trata de Osvaldo “Pata Bendita” Castro, letal exdelantero chileno de la década de los ‘60, ‘70 y ‘80, quien inició naturalmente su carrera en nuestro país, pero tuvo sus mejores tiempos y luego se retiró en México.

⚽️ Osvaldo Castro “Pata Bendita”

Delantero chileno que enamoró a México con su potencia, precisión y carisma. Un goleador que marcó época.

🇨🇱 Entra al Salón de la Fama, Osvaldo Castro “Pata Bendita”. pic.twitter.com/lZ6gjC1Fwr — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) November 12, 2025

Castro recibió este año el reconocimiento junto a históricos futbolistas de la historia, como: Iker Casillas, Diego Forlán, René Higuita, Dunga, Gary Lineker, Ronald Koeman y Ubaldo Fillol.

Pata Bendita debutó en Unión La Calera y jugó también por Deportes Concepción y U Católica, aunque su explosión llegó en en América de México, elenco en el que fue un gran goleador junto a Carlos Reinoso.

También militó en Club Jalisco, Coyotes Neza, Atlético Potosino y Pumas UNAM, donde colgó los botines en 1984, en una carrera en la que marcó 351 goles en casi 600 partidos.

🇨🇱 La historia de Osvaldo “Pata Bendita” Castro en La Roja

Osvaldo “Pata Bendita” Castro disputó 28 partidos con la Selección Chilena, en los que anotó la no despreciable cifra de 8 goles.

Además, fue al Mundial de Alemania 1974, en el que había figuras de la talla de Carlos Caszely y Elías Figueroa, aunque el equipo quedó fuera en la primera ronda.

📋 Otros chilenos que están en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Además de Pata Bendita, hay algunos chilenos más en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional:

Carlos Reinoso (2011)

Iván Zamorano (2024)

Rodrigo “Pony” Ruiz (2024)

En el Salón de la Fama del Fútbol Internacional hay jugadores de la talla de Pelé, Diego Armando Maradona, Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer y Zinedine Zidane, entre otros, por lo que se trata de uno de los máximos reconocimientos a nivel mundial en el fútbol.

Un detalle a considerar es que los jugadores solo pueden entrar a este listado después de retirados, razón por la que no están Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, de las figuras actuales.