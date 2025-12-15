Colo Colo recibió un reconocimiento por parte de la Conmebol pese a que quedó fuera de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de cara a 2026, luego de una pésima última temporada.

Los Albos no reciben ningún tipo de beneficio deportivo por esto, aunque de igual manera resulta un honor para el club, por sobre elencos como U de Chile, U Católica o, incluso, el campeón Coquimbo Unido.

🤩 El reconocimiento de Conmebol a Colo Colo

Resulta que Colo Colo es el único equipo chileno ubicado entre los 30 mejores de Sudamérica, según el ranking que entregó Conmebol a través de sus plataformas oficiales.

El Cacique se sitúa en el puesto 25, por sobre poderosos elencos como el Santos de Neymar, Cruzeiro o Atlético Nacional de Colombia.

El segundo elenco nacional mejor ubicado es U Católica (35°), seguido de U de Chile (39°), Palestino (52°), Unión Española (69°), Huachipato (71°), Cobreloa (672°), Unión La Calera (81°), Coquimbo Unido (82°), Ñublense (98°) y Audax Italiano (100°), cerrando el centenar de mejores elencos.

La explicación de esto es que para el ranking de la Conmebol no solo se considera actualidad, sino que también actuaciones históricas de los equipos, por lo que Colo Colo siempre correrá con algún tipo de ventaja por ser un campeón de Copa Libertadores.

Este listado ayuda a los elencos a tener mejor ubicación entre los bombos para los sorteos de la Libertadores y Sudamericana, el que se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre, en sus fases previas.

🏆 Los equipos chilenos clasificados a copas internacionales

Copa Libertadores:

Coquimbo Unido (Chile 1)

U Católica (Chile 2)

O’Higgins (Chile 3)

Huachipato (Chile 4)

Copa Sudamericana:

U de Chile (Chile 1)

Audax Italiano (Chile 2)

Palestino (Chile 3)

Cobresal (Chile 4)

📅 ¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

Este jueves 18 de diciembre es el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, en el que conoceremos los cruces de las fases previas en ambos torneos.

Es decir, O’Higgins y Huachipato conocerán sus contrincantes en la Fase 2 de la Libertadores y U de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal sabrán los cruces entre sí para los play-offs previos a la Fase de Grupos. Solo dos elencos chilenos van a la ronda grupal en este torneo.