El fútbol chileno vuelve a encender la polémica fuera de la cancha. Tras caer por un contundente 8-1 global ante Deportes Limache, Deportes La Serena decidió mover el tablero en los escritorios y presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, alegando que el rival no cumplió con los minutos obligatorios de jugadores Sub 23 en el partido de vuelta de semifinales de Copa Chile 2025.

El caso —revelado por The Clinic — podría alterar el desenlace del torneo, justo cuando Limache se preparaba para disputar su primera final ante Huachipato con un cupo a la Copa Libertadores 2026 en juego.

⚖️ ¿Por qué La Serena denunció a Limache ante la ANFP?

Según el reclamo presentado, el equipo de Víctor Rivero solo sumó 113 de los 130 minutos que deben disputar los futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2002, incumpliendo así el reglamento del torneo.

En su carta, La Serena especifica que Mateo Guerra jugó 77 minutos, mientras que Luis Felipe Hernández y Bastián Silva aportaron 18 cada uno, sin alcanzar el mínimo exigido.

De confirmarse la falta, el Tribunal podría otorgar el triunfo 3-0 a La Serena, lo que revertiría la serie con un global 3-2 y colocaría al cuadro granate en la final.

📄 ¿Qué responde Limache a la acusación de La Serena?

El técnico Víctor Rivero salió al cruce en Radio Agricultura: “Tenemos un correo de la Gerencia de Competiciones de la ANFP que respalda los 65 minutos de Agustín Arce. Fue citado a la Selección Adulta el viernes en la noche, nosotros viajábamos el sábado, era imposible tenerlo”.

El DT agregó con dureza: “Deportivamente, no tendría cara para hacer esa denuncia si pierdes 8-1 una llave. Tenemos todo claro respecto al minutaje”.

🧮 ¿Qué pasa si la ANFP falla a favor de La Serena?

En caso de que el Tribunal de Disciplina acoja la denuncia, el club granate recibiría el triunfo administrativo 3-0 y avanzaría a la final de Copa Chile 2025, desplazando a Limache.

De no prosperar el reclamo, el “Tomate Mecánico” mantendrá su histórico paso al duelo decisivo frente a Huachipato, en busca del cupo continental.

🔥 ¿Qué rol juega el caso Agustín Arce?

El punto más discutido gira en torno al delantero Agustín Arce (20), quien fue convocado por La Roja para el amistoso ante Perú, dos días antes del partido.

La Serena argumenta que el jugador fue liberado a las 22:00 horas del sábado 11 de octubre, por lo que ya estaba disponible para Limache y no correspondía sumar los 65 minutos de bonificación que entrega el reglamento.

Rivero, en cambio, asegura que el club cuenta con respaldo oficial para justificar esa excepción.

📅 ¿Cuándo se resolverá el reclamo de La Serena?

La denuncia quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que deberá pronunciarse en los próximos días.

Mientras tanto, Huachipato —rival confirmado en la final— mira atento un desenlace que podría mover la fecha y la sede de la definición.

👉 ¿Se define la Copa Chile en la cancha o en los escritorios? Sigue el fallo y todas las reacciones en Al Aire Libre.