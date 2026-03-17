El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que Colo Colo tiene plantel suficiente para competir por el título de la nueva Copa de la Liga del fútbol chileno.

El dirigente valoró el nuevo formato del torneo y destacó que servirá para darle mayor rodaje al equipo y minutos a jugadores que habitualmente no son titulares.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre la nueva Copa de la Liga que jugará Colo Colo?

El fútbol chileno presentó este martes oficialmente la Copa de la Liga, el nuevo torneo que se disputará durante la temporada 2026 para completar el calendario del Campeonato Nacional. La competencia contará con la participación de los 16 equipos de Primera División, que estarán divididos en cuatro grupos.

En Colo Colo miran con ambición este nuevo desafío. Considerando que el Cacique no tendrá competencia internacional durante esta temporada, la dirigencia de Blanco y Negro apunta a pelear todos los títulos del ámbito local.

Así lo confirmó el propio presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, quien aseguró que el plantel fue conformado para competir en todos los torneos. “Sí, yo creo que en el caso nuestro sí. Nosotros conformamos un plantel para poder pelear las tres competencias”, señaló el dirigente, en referencia a la Liga de Primera, la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

¿Por qué Aníbal Mosa cree que la Copa de la Liga puede beneficiar a Colo Colo?

Para Aníbal, la mayor cantidad de partidos incluso puede transformarse en una ventaja para el equipo. “Creemos que mientras los equipos mayor cantidad de partidos tienen, mayor rodaje llegan a tener, pueden llegar a tener mejores desempeños. Creemos que a medida que hay más partidos, pueden tener un fiato diferente”, explicó el mandamás albo.

Además, Mosa valoró que el nuevo formato del torneo permita darle minutos a futbolistas que habitualmente no tienen tanta participación en el campeonato.

En ese sentido, destacó que la competencia servirá para dar espacio a jugadores que no suelen sumar minutos en la Liga bajo las órdenes de Fernando Ortiz. “Poder también darle espacio a otros jugadores que en el campeonato local no tiene mucho espacio”, comentó.

La presentación del trofeo Copa de la Liga / Photosport

¿Cuándo debuta Colo Colo en la Copa de la Liga 2026?

El sorteo determinó que Colo Colo integrará el Grupo A del torneo junto a:

Coquimbo Unido

Deportes Concepción

Huachipato

El debut del Cacique en la competencia será este sábado 21 de marzo a las 18:00 horas, cuando reciba a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.