El brasileño Deyverson es un “loco lindo”, pero a veces exaspera: en esta ocasión el jugador de Liga de Quito magnificó un golpe del árbitro chileno José Cabero en el duelo que su equipo perdió por 1-0 ante Lanús en Argentina por la Copa Libertadores 2026.

El hecho se produjo en el segundo tiempo del compromiso y generó un momento muy curioso, aunque en redes sociales los hinchas se dieron cuenta de inmediato que fue una exageración del polémico futbolista.

El “golpe” de un árbitro chileno a Deyverson en la Copa Libertadores

Corría el minuto 52 entre Lanús y Liga de Quito cuando José Cabero cobró una infracción favorable al elenco ecuatoriano muy cerca del área rival. Hasta ahí todo iba normal.

Cabero le sacó amarilla a Carlos Izquierdoz y al momento de darse vuelta pasó a llevar a Deyverson en el rostro con su tarjeta, lo que provocó un gesto de “mucho dolor” del brasileño, generando en el juez preocupación al inicio, aunque al segundo se dio cuenta que se trataba de un exceso.

Por esta razón, Cabero siguió con su cometido y la situación quedó ahí, aunque obviamente el jugador se hizo tendencia en redes.

UNA DE LAS SUYAS… Deyverson acusó un golpe del ¿árbitro? 😂😂



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No es primera vez que Deyverson “acusa” un golpe de un árbitro

Esto ya había ocurrido cuando Deyverson defendía la camiseta de Palmeiras: en la final de la Copa Libertadores 2021 el jugador recibió un palmotazo del juez argentino Néstor Pitana, el que se produjo de forma amistosa.

En esa ocasión fue más teatral incluso la reacción del delantero, dado que se lanzó al suelo y se revolcó de supuesto dolor, lo que generó la evidente molestia de Pitana, quien obviamente se percató de la intención del futbolista: hacer tiempo, debido a que su equipo iba ganándole 2-1 a Flamengo en los descuentos.