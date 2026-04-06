Coquimbo Unido ya está listo para su debut en la Copa Libertadores 2026. El campeón del fútbol chileno regresa al máximo certamen continental tras 34 años de ausencia y se estrenará nada más y nada menos que ante el poderoso Nacional de Uruguay en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El encuentro entre Piratas y el Bolso está programado para este miércoles 8 de abril a las 18:00 horas. Comenzar con el pie derecho es clave para los aurinegros, considerando, además, que comparten grupo con Universitario de Perú y Deportes Tolima.

¿Qué canal transmite Coquimbo vs Nacional EN VIVO?

El duelo entre Coquimbo y Nacional será transmitido a través de la TV y también de forma online.

📺 ESPN 5

📲 Disney+ Premium

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Coquimbo vs Nacional?

Miércoles 8 de abril de 2026

18:00 horas

Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

El encuentro es válido por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver Coquimbo vs Nacional ONLINE por streaming?

El encuentro se podrá ver online solo en una plataforma:

Disney+ Premium

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¿Dónde ver GRATIS Coquimbo vs Nacional?

El partido no tendrá transmisión gratis en Chile y solo se podrá ver en:

ESPN 5

Disney+ Premium.

Sin embargo, podrás seguir GRATIS y EN VIVO todos los detalles del partido en AlAireLibre.cl.

Formación de Coquimbo vs Nacional

Coquimbo Unido:

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Guido Vadalá; Cristián Zavala, Alejandro Azócar y Nicolás Johansen.

Nacional:

Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Federico Bais; Nicolás Lodeiro, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Tomás Verón, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

Árbitros designados para Coquimbo vs Nacional

Árbitro principal: Raphael Claus (Brasil)

Asistentes: Danilo Manis y Nailton Sousa (Brasil)

Cuarto árbitro: Rafael Klein (Brasil)

VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

AVAR: Rodrigo Nunes (Brasil)

¿Cómo llegan Coquimbo y Nacional a la Copa Libertadores?

Coquimbo Unido participará en la Copa Libertadores por segunda vez en su historia. Su única aparición fue en 1992, hace 34 años, donde se quedó en la fase de grupos. A esta edición llega como el flamante campeón del fútbol chileno y viene de cuatro partidos invicto, por lo que espera hacerse fuerte en el debut en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Por su parte, Nacional viene de un irregular arranque en la Liga Uruguaya, donde registran cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas. Con esto, marchan en el quinto lugar con 16 puntos.

En resumen

Coquimbo regresa a la Copa Libertadores luego de 34 años

Debutará ante Nacional en el Francisco Sánchez Rumoroso

Se juega este miércoles 8 de abril a las 18:00 horas

Transmite ESPN 5 y Disney+

Ambos equipos integran el Grupo B junto a Universitario y D. Tolima

¿Cómo crees que le irá a Coquimbo en su debut en la Copa Libertadores 2026? Comenta y sigue EN VIVO el duelo de los piratas en AlAireLibre.cl