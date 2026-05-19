Vicente Pizarro vivió una noche soñada en el Gigante de Arroyito. El mediocampista chileno marcó un golazo en la gran victoria por 4-0 de Rosario Central sobre Universidad Central de Venezuela, por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. Con esta victoria, el Canalla se quedó con el liderato del grupo y selló su pase a los octavos de final.

El volante nacional, llegado a Argentina tras su paso por Colo Colo, se ganó un puesto en el once titular de Jorge Almirón y respondió de la mejor manera posible: con un tanto en una noche de fiesta canalla, en la que también celebraron Alejo Véliz, Ángel Di María y Marco Ruben.

¿Cómo fue el golazo de Vicente Pizarro en Copa Libertadores?

La acción que se llevó todas las miradas en este partido fue el gol de Vicente Pizarro, aunque no solo por la definición del chileno: la jugada nació por la banda derecha. Julián Fernández levantó la cabeza, vio el desmarque de Pizarro y, en lugar de un centro normal, se inventó un envío de rabona que dejó descolocada a toda la defensa de Universidad Central.

El balón cayó justo en la zona donde apareció el Vicho, que llegó desde atrás, sin marca, y empujó la pelota dentro del área para dejar sin opciones al arquero Giancarlo Schiavone. Eran los 39 minutos del primer tiempo y el chileno hacía estallar el Gigante de Arroyito con un grito de gol con sabor a clasificación.

El gol consolidó la actuación del jugador formado en Macul, quien ya venía mostrando un nivel ascendente desde su llegada al Canalla. La hinchada rosarina lo coreó tras el tanto y Almirón celebró desde el banco la jugada coral que terminó con el zurdazo del mediocampista nacional.

Los goles de Rosario Central vs Universidad Central por la Copa Libertadores 2026

La apertura del marcador llegó a los 21 minutos, con Alejo Véliz, después de que Enzo Copetti estrellara un remate en el palo. Luego, 10 minutos más tarde, la UCV creyó haber empatado con Jovanny Bolívar, pero el línea anuló el grito por posición adelantada.

A los 39’ llegó el tanto de Pizarro, mientras que en el complemento, a los 71’, Ángel Di María sentenció el partido con un golazo tras gran habilitación de Giovanni Cantizano, encendiendo aún más a la tribuna. Y para cerrar la fiesta, Marco Ruben, ingresado desde el banco, anotó el 4-0 a los 88’ minutos para sellar la goleada.

UCV tuvo un grito final con Juan Camilo Zapata, pero el tanto también fue invalidado por offside

Estadísticas de Rosario Central vs Universidad Central por la Copa Libertadores 2026