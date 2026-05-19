Vicente Pizarro vivió una noche soñada en el Gigante de Arroyito. El mediocampista chileno marcó un golazo en la gran victoria por 4-0 de Rosario Central sobre Universidad Central de Venezuela, por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. Con esta victoria, el Canalla se quedó con el liderato del grupo y selló su pase a los octavos de final.

El volante nacional, llegado a Argentina tras su paso por Colo Colo, se ganó un puesto en el once titular de Jorge Almirón y respondió de la mejor manera posible: con un tanto en una noche de fiesta canalla, en la que también celebraron Alejo Véliz, Ángel Di María y Marco Ruben.

¿Cómo fue el golazo de Vicente Pizarro en Copa Libertadores?

La acción que se llevó todas las miradas en este partido fue el gol de Vicente Pizarro, aunque no solo por la definición del chileno: la jugada nació por la banda derecha. Julián Fernández levantó la cabeza, vio el desmarque de Pizarro y, en lugar de un centro normal, se inventó un envío de rabona que dejó descolocada a toda la defensa de Universidad Central.

El balón cayó justo en la zona donde apareció el Vicho, que llegó desde atrás, sin marca, y empujó la pelota dentro del área para dejar sin opciones al arquero Giancarlo Schiavone. Eran los 39 minutos del primer tiempo y el chileno hacía estallar el Gigante de Arroyito con un grito de gol con sabor a clasificación.

El gol consolidó la actuación del jugador formado en Macul, quien ya venía mostrando un nivel ascendente desde su llegada al Canalla. La hinchada rosarina lo coreó tras el tanto y Almirón celebró desde el banco la jugada coral que terminó con el zurdazo del mediocampista nacional.

Los goles de Rosario Central vs Universidad Central por la Copa Libertadores 2026

La apertura del marcador llegó a los 21 minutos, con Alejo Véliz, después de que Enzo Copetti estrellara un remate en el palo. Luego, 10 minutos más tarde, la UCV creyó haber empatado con Jovanny Bolívar, pero el línea anuló el grito por posición adelantada.

A los 39’ llegó el tanto de Pizarro, mientras que en el complemento, a los 71’Ángel Di María sentenció el partido con un golazo tras gran habilitación de Giovanni Cantizano, encendiendo aún más a la tribuna. Y para cerrar la fiesta, Marco Ruben, ingresado desde el banco, anotó el 4-0 a los 88’ minutos para sellar la goleada.

UCV tuvo un grito final con Juan Camilo Zapata, pero el tanto también fue invalidado por offside

Estadísticas de Rosario Central vs Universidad Central por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo H – 2026 DÍA DE PARTIDO 5
Rosario Central
19/05/2026 18:00
4
0
Half Time : 2 0
Finalizado
Universidad Central
  • Alejo Veliz 22′
  • Vicente Pizarro 39′
  • Ángel Di María 71′
  • Marcos Ruben 88′
  • Giovanni Cantizano 85′
  • Agustin Sandez 90′
  • Kendrys Silva 21′
  • Jovanny Bolivar 35′
  • Luis Martinez 57′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
90 + 2 ‘
Rosario Central
Tarjeta amarilla : Agustin Sandez
88 ‘
Rosario Central
Asistencia : Giovanni Cantizano
88 ‘
Rosario Central
Gol regular : Marcos Ruben
85 ‘
Rosario Central
Tarjeta amarilla : Giovanni Cantizano
77 ‘
Rosario Central
Sustitución entra : Jaminton Campaz
77 ‘
Rosario Central
Sustitución sale : Ángel Di María
76 ‘
Universidad Central
Sustitución entra : Kendry Mendoza
76 ‘
Universidad Central
Sustitución sale : Alexander Gonzalez
76 ‘
Universidad Central
Sustitución entra : Maicol Ruiz
76 ‘
Universidad Central
Sustitución sale : Ruben Ramirez
72 ‘
Rosario Central
Sustitución entra : Marcos Ruben
72 ‘
Rosario Central
Sustitución sale : Alejo Veliz
71 ‘
Rosario Central
Asistencia : Giovanni Cantizano
71 ‘
Rosario Central
Gol regular : Ángel Di María
65 ‘
Universidad Central
Sustitución entra : Ruben Ramirez
65 ‘
Universidad Central
Sustitución sale : Luis Martinez
63 ‘
Rosario Central
Sustitución entra : Giovanni Cantizano
63 ‘
Rosario Central
Sustitución sale : Julian Fernandez
57 ‘
Universidad Central
Tarjeta amarilla : Luis Martinez
56 ‘
Universidad Central
Sustitución entra : Daniel De Sousa
56 ‘
Universidad Central
Sustitución sale : Vicente Rodriguez
46 ‘
Rosario Central
Sustitución entra : Ignacio Ovando
46 ‘
Rosario Central
Sustitución sale : Facundo Mallo
46 ‘
Rosario Central
Sustitución entra : Enzo Daniel Gimenez
46 ‘
Rosario Central
Sustitución sale : Enzo Copetti
39 ‘
Rosario Central
Asistencia : Julian Fernandez
39 ‘
Rosario Central
Gol regular : Vicente Pizarro
35 ‘
Universidad Central
Tarjeta amarilla : Jovanny Bolivar
22 ‘
Rosario Central
Gol regular : Alejo Veliz
21 ‘
Universidad Central
Tarjeta amarilla : Kendrys Silva
[ +5 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +2 ‘ ] Amonestación para Agustin Sandez.
Asistencia de Giovanni Cantizano en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Marcos Ruben!
Amonestación para Giovanni Cantizano.
Cambio: se retira Ángel Di María y entra en su lugar Jaminton Campaz.
Cambio: se retira Alexander Gonzalez y entra en su lugar Kendry Mendoza.
Cambio: se retira Ruben Ramirez y entra en su lugar Maicol Ruiz.
Cambio: se retira Alejo Veliz y entra en su lugar Marcos Ruben.
Asistencia de Giovanni Cantizano en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Ángel Di María!
Cambio: se retira Luis Martinez y entra en su lugar Ruben Ramirez.
Cambio: se retira Julian Fernandez y entra en su lugar Giovanni Cantizano.
Amonestación para Luis Martinez.
Cambio: se retira Vicente Rodriguez y entra en su lugar Daniel De Sousa.
Cambio: se retira Facundo Mallo y entra en su lugar Ignacio Ovando.
Cambio: se retira Enzo Copetti y entra en su lugar Enzo Daniel Gimenez.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +11 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Asistencia de Julian Fernandez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Vicente Pizarro!
Amonestación para Jovanny Bolivar.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Alejo Veliz!
Amonestación para Kendrys Silva.
El árbitro da inicio al encuentro.
Rosario Central
4-2-3-1
Jeremias Ledesma 23
Jeremias
Ledesma
Emanuel Coronel 32
Emanuel
Coronel
Facundo Mallo 15
Facundo
Mallo
Gaston Avila 13
Gaston
Avila
Agustin Sandez 3
Agustin
Sandez
Franco Ibarra 5
Franco
Ibarra
Vicente Pizarro 20
Vicente
Pizarro
Julian Fernandez 18
Julian
Fernandez
Ángel Di María 11
Ángel
Di
María
Enzo Copetti 22
Enzo
Copetti
Alejo Veliz 9
Alejo
Veliz
  • Entrenador
  • 0
    Jorge Almiron
  • Suplentes
  • 1
    Jorge Emanuel Broun
  • 42
    Elias Veron
  • 47
    Luca Raffin
  • 31
    Federico Navarro
  • 26
    Giovanni Cantizano
  • 29
    Marcos Ruben
  • 46
    Ignacio Ovando
  • 16
    Enzo Daniel Gimenez
  • 2
    Carlos Quintana
  • 8
    Jaminton Campaz
  • 33
    Alexis Soto
  • 28
    Guillermo Fernandez
Universidad Central
4-2-3-1
Giancarlo Schiavone 13
Giancarlo
Schiavone
Kendrys Silva 2
Kendrys
Silva
Luis Martinez 5
Luis
Martinez
Alfonso Simarra 19
Alfonso
Simarra
Daniel Carrillo 27
Daniel
Carrillo
Alexander Gonzalez 30
Alexander
Gonzalez
Francisco Sole 6
Francisco
Sole
Juan Zapata 8
Juan
Zapata
Vicente Rodriguez 17
Vicente
Rodriguez
Juan Cuesta 7
Juan
Cuesta
Jovanny Bolivar 11
Jovanny
Bolivar
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Sasso
  • Suplentes
  • 12
    Carlos Gonzalez
  • 21
    Charlis Ortiz
  • 1
    Lautaro Morales
  • 28
    Maicol Ruiz
  • 3
    Ruben Ramirez
  • 14
    Kendry Mendoza
  • 16
    Daniel De Sousa
  • 4
    Williams Velasquez
  • 24
    Yohan Cumana
  • 57
    Carlos Cermeno
16
Faltas Cometidas
9
2
Fuera de Juego
2
64
Posesión de Balón
36
2
Tarjetas Amarillas
3
9
Tiros Fuera
5
1
Tiros Bloqueados
2
6
Tiros a Puerta
1
4
Corners
0
0
Tarjetas Rojas
0
0
Penaltis
0
11
Tiros Libres
18
1
Paradas
2
16
Intentos de Gol
0
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
3
6
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
4
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
2
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
2
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
2
Corners 1ª Mitad
0
2
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4
10
Faltas Cometidas 2ª Mitad
5
Last Confrontations
ROS 4 – 0 UNI 19/05/2026
UNI 0 – 3 ROS 28/04/2026