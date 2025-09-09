Chile cerrará este martes su participación en las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con el único y gran objetivo de no terminar como colista de la competición, por lo que solo un triunfo ante Uruguay y una derrota de Perú servirá para cumplir con dicho cometido.

El DT interino de La Roja, Nicolás Córdova, probó dos formaciones con las que podría encarar a la Celeste esta noche en el Estadio Nacional, sin embargo, en su búsqueda de parar el mejor XI posible es que el estratega nacional puede recurrir a un inesperado nombre en ataque para el encuentro.

😲 El as bajo la manga que prepara Nico Córdova ante Uruguay

Si bien no había aparecido en las variantes de formación que paró Córdova pensando en este duelo con Uruguay, en las últimas horas se conoció que el joven Emiliano Ramos tendría la chance de estar entre los titulares del seleccionado nacional.

Ramos es junto a Iván Román los únicos jugadores de la sub 20 que fueron considerados por Córdova para esta última doble fecha de Clasificatorias, en un espaldarazo del entrenador considerando el conocimiento que tiene de ambos por lo hecho en el último Sudamericano y que seguramente estarán en la nómina final para el Mundial de la categoría a realizarse en nuestro país.

Por ello, es que Córdova tiene una buena valoración en Emiliano Ramos, que se ha ganado un puesto también esta temporada con Everton de Viña del Mar, aptitudes que lo tienen con La Roja adulta en este cierre del proceso clasificatorio y como una alternativa para ir desde el arranque ante la Uruguay de Bielsa.

Emiliano Ramos asoma como titular ante Uruguay/ © Photosport

⚽ La especial comparación que hizo Córdova sobre Emiliano Ramos

En la previa de este partido ante la escuadra de Bielsa, Nicolás Córdova hizo una llamativa comparación de Emiliano Ramos con Estevao, crack brasileño que con solo 18 años enfrentó e incluso le marcó un gol a La Roja el pasado jueves en el Maracaná.

“No tenemos un jugador de esa categoría a nivel selección. En la Sub 20 sólo hay uno. Esa es la problemática que debemos hablar”, manifestó el DT nacional sobre el delantero del elenco viñamarino.

📊 Los números de Emiliano Ramos con Everton este 2025

Partidos jugados: 23

Goles: 2

Asistencias: 1

Partidos como titular: 16

Minutos en cancha: 1.396′

📅 ¿Cuándo juega Chile vs Uruguay?

El duelo de Chile vs Uruguay se llevará a cabo este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio Nacional por la última fecha de las Clasificatorias.

📅 Fecha: Martes 9 de septiembre

⏱️ Hora: 20:30 horas.

🏟️ Estadio: Nacional (Santiago)

🔗 ¿Dónde seguir el duelo de Chile vs Uruguay?

