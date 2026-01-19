Universidad de Chile recibió una preocupante noticia fuera de la cancha. Durante la noche del domingo, uno de los jugadores del plantel profesional fue víctima de una violenta encerrona armada en la zona norte de la Región Metropolitana, en un hecho que ya es investigado por Carabineros y que encendió las alertas por su gravedad.

El episodio ocurrió mientras el futbolista regresaba a su hogar tras una jornada normal, en un sector de alto flujo vehicular y bajo un modus operandi que apunta a una banda organizada.

👉 Jugador de la U de Chile sufrió una violenta encerrona

El afectado fue Nicolás Ramírez, defensor de Universidad de Chile, quien fue interceptado por un grupo de delincuentes armados cuando circulaba por el sector de Colina, específicamente en el cruce de la Ruta 5 Norte con la Autopista Nororiente.

De acuerdo a los antecedentes policiales, al menos cinco sujetos descendieron de un vehículo gris, intimidando al jugador con armas de fuego para obligarlo a descender de su automóvil.

🚔 ¿Cómo fue la encerrona que afectó al futbolista de la U de Chile?

Según informó Carabineros, los asaltantes no solo intimidaron verbalmente al jugador, sino que efectuaron disparos al aire con el objetivo de aumentar la presión y concretar el robo.

El hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas del domingo, mientras el futbolista se dirigía a su domicilio en el sector de Chicureo. Tras el asalto, los delincuentes huyeron con el vehículo sustraído, dejando al jugador a resguardo de testigos que lo auxiliaron.

Posteriormente, Nicolás Ramírez fue trasladado hasta una comisaría de Chicureo para realizar la denuncia correspondiente.

Durante las primeras diligencias, personal policial no encontró evidencia balística en el lugar del asalto, lo que abre la hipótesis de que las armas utilizadas podrían haber sido a fogueo. No obstante, la investigación sigue en curso y no se descartan otras posibilidades.

Desde la policía se indicó que el procedimiento continúa bajo reserva, considerando la violencia del hecho y la posible conexión con otros delitos similares ocurridos en el mismo sector y franja horaria.

🚗 ¿Dónde fue encontrado el vehículo de Nicolás Ramírez?

Horas después del asalto, el automóvil del jugador de Universidad de Chile fue hallado abandonado en la comuna de Recoleta, sin ocupantes y sin que hasta ahora se haya informado sobre detenidos por el hecho.

El vehículo corresponde a un auto de alta gama, situación que coincide con otro robo registrado minutos antes en el mismo sector, lo que refuerza la tesis de una misma banda delictual operando en Colina.

Cabe destacar que, según antecedentes entregados por T13, otra familia fue víctima de una encerrona minutos antes, también en Colina, cuando un conductor y su hija de 16 años fueron abordados en un stripcenter del sector Chicureo.

En ese caso, los delincuentes utilizaron un método similar: vehículo gris, varios sujetos armados y robo de un automóvil de alta gama, el cual fue posteriormente encontrado abandonado en la comuna de Conchalí. Las policías investigan si ambos delitos corresponden a los mismos responsables, debido a la cercanía temporal, geográfica y el patrón de intimidación utilizado.

🧩 En resumen

Nicolás Ramírez, futbolista de Universidad de Chile, fue víctima de una violenta encerrona

El asalto ocurrió en Colina, en el cruce de Ruta 5 Norte y Autopista Nororiente

Los delincuentes actuaron armados y realizaron disparos al aire

El vehículo fue recuperado horas después en Recoleta

Se investiga una posible banda responsable de dos encerronas consecutivas

Carabineros continúa con las diligencias

