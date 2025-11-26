El Sevilla de los chilenos volvió a la acción el pasado lunes con una derrota a manos del Espanyol en La Liga, un encuentro que tuvo en cancha tanto a Alexis Sánchez como Gabriel Suazo, pero para este último ocurrió una situación que le da dolores de cabeza al equipo dirigido por Matías Almeyda en los días previos al gran desafío liguero que tendrán en el derbi ante el Betis de Manuel Pellegrini.

Aunque Sevilla recuperó a Alexis a tiempo para enfrentar a los verdiblancos del Ingeniero, la nube negra no se esfumó por completo en el cielo de los nervionenses, ya que ahora es Gabi Suazo quien sufre con los problemas físicos y arriesga su presencia en el trascendental clásico de este domingo 30 de noviembre.

🤕 El físico le pasó la cuenta a Gabriel Suazo previo al derbi ante Betis

Sevilla, que se alista para recibir a Betis en el Sánchez Pizjuán, publicó este miércoles el parte médico de su plantel donde aparece Gabriel Suazo entre los afectados, una situación que descarta por completo al seleccionado chileno de dicho pleito ante los pupilos de Pellegrini.

En el reporte médico se consigna que Suazo sufrió una “lesión en el sóleo de la pierna izquierda detectada tras el partido ante el RCD Espanyol, según informan los servicios médicos del Sevilla FC. El chileno queda pendiente de evolución”.

Pese a que el club blanquirrojo no estipula el plazo de recuperación del ex Colo Colo, algunos medios locales como Diario de Sevilla proponen que el lateral izquierdo estará fuera de acción entre dos a tres semanas, siendo una baja sensible para uno de los duelos más importantes del elenco de Almeyda en este primer semestre de la temporada.

🏥 Parte médico de Gabriel Suazo. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 26, 2025

📆 ¿Cuándo juegan el clásico Sevilla vs Real Betis?

El derbi de Sevilla vs Real Betis por La Liga Española se jugará este domingo 30 de noviembre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, a partir de las 12:15 horas de nuestro país.

A falta de Gabriel Suazo en aquel encuentro, sí se espera que Alexis Sánchez pueda aparecer como titular o desde la banca, algo que deberá definir Matías Almeyda en la planificación del encuentro.