Gabriel Suazo se metió en la historia de Sevilla, justo en el triunfo por 1-0 contra Real Sociedad (con gol de Alexis Sánchez) que permite a los andaluces salir de la zona de descenso en La Liga española, a falta de cuatro fechas para que termine el torneo.

Suazo portó la jineta de capitán en este compromiso, lo que demuestra que en menos de una temporada completa el chileno se metió de lleno en el camarín del club y, además, generó ascendencia en el plantel, que pese a estar en la zona baja de la tabla, es importante.

¿Por qué Gabriel Suazo fue capitán de Sevilla?

Se jugaba el minuto 82 de partido y el DT decidió la salida de Nemanja Gudelj, quien es el capitán titular de Sevilla. La sorpresa para los chilenos que estábamos siguiendo el compromiso fue que Gudelj se acercó a Gabriel Suazo para entregarle el brazalete, con el que el jugador nacional terminó el compromiso.

Obviamente han habido muchos capitanes en la historia de Sevilla, pero Suazo igualmente pasa a ser parte de un selecto grupo, tomando en cuenta que se trata de uno de los equipos más importantes de España y del viejo continente, ya que ha conquistado seis títulos de la Europa League, entre otras coronas.

Gabi es uno de los que ha sacado la voz en estos difíciles momentos de Sevilla: “Tengo un nudo en la garganta… te lo juro. Yo no soy de acá, pero lo siento como si lo fuera y me duele muchísimo”.

“Siempre me he caracterizado por ser una persona resiliente, sobre todo en los momentos malos. Me tocó vivirlo con el equipo de mis amores y aquí estoy, orgulloso de estar acá pese al momento. Por eso voy a dejar la piel y contagiar ese sentimiento a cada compañero”, añadió hace algunos días.

¿Cuándo vuelven a jugar Gabriel Suazo y Sevilla?

Gabriel Suazo y Sevilla vuelven a ver acción el sábado 9 de mayo a las 10:15 horas contra Espanyol en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, otro duelo clave en la lucha por salvarse del descenso.

Para ver este compromiso debes acceder a DSports en TV cable o DGO en streaming.