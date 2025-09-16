En una seria situación se ha visto envuelto Gary Medel en los últimos días, esto luego de haber sido acusado de acoso sexual por la actriz y modelo chilena Nicole Block, quien apuntó al jugador y referente de U Católica por estos hechos tras una reunión que acordaron a través de una aplicación de citas.

Fue el pasado jueves que Block usó sus redes sociales para denunciar lo que pasó con Medel, relatando que fue víctima de acoso sexual de parte del Pitbull, quien la habría intentado besar a la fuerza e incluso otros actos dentro de su auto. Ante esto, se conoció en las últimas horas la versión del Pitbull.

🗣 Medel se pronunció por la acusación de actriz chilena

En las últimas horas, fue la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez la que dio a conocer que pudo sostener una breve conversación con Gary Medel sobre lo ocurrido y las acusaciones que cayeron en su contra.

La panelista de Primer Plano señaló que: “Cuando le pregunté a Gary (Medel) directamente por el video y qué opinaba sobre Nicole, me dijo: ‘que diga lo que quiera’.

“Le pregunté si va a presentar acciones legales en contra de ella, y él me puso un dedito para arriba”, detalló Gutiérrez mediante su cuenta de Instagram.

Gary Medel no pudo jugar el último partido de la UC/ © Photosport

😯 ¿Por qué Medel no estuvo en el último partido de U Católica?

En el último partido jugado de U Católica ante Deportes Limache por el Campeonato Nacional, Gary Medel estuvo en la lista de bajas del elenco cruzado.

Eso sí, la ausencia del bicampeón de América con La Roja se debió netamente a la lesión que lo aquejó en un duelo ante Cobresal el pasado 30 de agosto.

