Universidad Católica pisará césped ajeno este sábado 13 de septiembre en Limache con la urgencia de extender su racha y mantenerse cerca de la zona de Libertadores. Tras hilvanar tres triunfos al hilo, la Franja suma 36 puntos y está a dos unidades del Chile 3, pero sus perseguidores acechan con dientes afilados.

Daniel Garnero, consciente de la relevancia de estas fechas, recupera a Fernando Zampedri, Dylan Escobar y Daniel González, pero el alivio es breve. El DT debe recomponer su esquema ante un plantel diezmado que sufre bajas de último minuto y pone en jaque la continuidad del invicto reciente.

Mena, Medel y Rossel son algunas de las bajas / ©Photosport

⚽ Las bajas de U. Católica: 10 jugadores fuera del partido con Limache

La nómina cruzada enfrenta un verdadero problemón. Gary Medel, Valber Huerta y Fernando Zuqui siguen al margen de las prácticas por lesión. A esto se suman ausencias forzadas por las suspensiones de Branco Ampuero y Eugenio Mena que no podrán vestir la camiseta este fin de semana.

Además, los juveniles Juan Francisco Rossel, Sebastián Arancibia, Diego Corral y Martín Contreras están concentrados con la Roja Sub 20 para un amistoso en Corea del Sur, mientras que Eduard Bello, pendiente de sumarse tras sus compromisos con Venezuela en las Eliminatorias, genera incertidumbre en el camarín cruzado.