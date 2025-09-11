U Católica vuelve a la cancha este sábado 13 de septiembre en un encuentro con Deportes Limache por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2025, partido en el que los cruzados intentarán mantener su racha de buenos resultados en busca de los puestos de Copa Libertadores.

La UC visitará al elenco limachino con las bajas de Branco Ampuero y Eugenio Mena por suspensión, mientras que Fernando Zampedri sigue siendo duda en la titularidad debido a la lesión que sufrió hace un par de semanas. Precisamente, respecto al Toro es que surgió un escenario que pone cierta inquietud en la escuadra de la precordillera.

🫤 Zampedri tiene en el aire su futuro con U Católica

En U Católica hay un listado de alrededor de 10 jugadores que finalizan contrato a fines de diciembre de 2025 y entre ellos está Zampedri. El máximo goleador histórico del club de La Franja no ha sellado su renovación a pesar de que desde el club ya le hicieron una propuesta para extender el vínculo.

De acuerdo a la información recogida por el portal Punto Cruzado, desde Cruzados ofrecieron al Toro una renovación por una temporada más, pero el artillero nacionalizado chileno espera que la extensión sea por dos años, situación que tiene trabada la operación entre ambas partes.

Igualmente, en el citado medio apuntan que este obstáculo de la duración de un nuevo contrato se pueda resolver y llegar a buen puerto en las tratativas, por lo que Zampedri seguramente seguirá vistiendo la camiseta de la UC al menos por los próximos dos años.

La UC y Zampedri siguen negociando su renovación/ © Photosport

📊 Los números de Fernando Zampedri con la UC este 2025

En la presente campaña, Fernando Zampedri lidera la tabla de goleadores del Campeonato Nacional con 11 goles, por lo que se encuentra a la caza de alzarse por sexto año consecutivo como el máximo anotador de la Primera División chilena.

Partidos jugados: 23

Partidos como titular: 23

Goles: 13

Asistencias: 2

Minutos en cancha: 2.006′

📆 ¿Cuándo juega U Católica?

El próximo encuentro de U Católica será ante Deportes Limache en el Bicentenario Lucio Fariña este sábado 13 de septiembre, desde las 20:30 horas de nuestro país.