En Colo Colo solo piensan en la Supercopa. Los albos están listos para enfrentar a Universidad de Chile este domingo en el que será el debut de Fernando Ortiz en la banca.

Uno que palpitó el encuentro fue Vicente Pizarro, quien asoma como titular y que lamentó la poca expectativa que hay por el compromiso frente a la U.

😓 El lamento de Vicente Pizarro con la Supercopa

Uno de los aspectos que lamentó el volante del Cacique fue la poca expectativa que hay alrededor del duelo, considerando que se han vendido alrededor de 1.000 de las 9.950 entradas disponibles.

“Es lamentable. Sobre todo por lo que es un partido así, es una final, un clásico. Esto debería ser una fiesta, creo yo. Tanto para nosotros como para los otros equipos. Y termina siendo una semana entre que se va a jugar, que no se va a jugar… creo que al final lo más lindo de estos partidos es el ambiente. Lo vimos en el último clásico que se jugó, más allá del resultado, creo que eso es lo más lindo de estos partidos”, señaló en conferencia de prensa.

“Obviamente que genera poca tranquilidad de todos porque no hay gente en el estadio, el estado en la cancha termina siendo determinante. Pero ya a esta altura creo que hay que adaptarse rápido y pensar en el partido que es muy importante, y obviamente luchamos por un título, así que tenemos la obligación de ir a buscar el partido”, completó.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

Colo Colo enfrentará a Universidad de Chile por la Supercopa este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.