Los castigos para hinchas que comentan desórdenes en los estadios comienzan a ganar terreno en el fútbol chileno. Luego de las recientes sanciones aplicadas por Universidad de Chile y Universidad Católica, ahora fue Huachipato el que decidió dar un golpe de autoridad y castigar con dureza a un grupo de hinchas que protagonizaron incidentes en el duelo ante los azules, disputado el 2 de noviembre en el CAP Acero.

El club de Talcahuano informó que seis personas fueron identificadas e inhabilitadas de ingresar a los estadios por un periodo que va desde los 10 hasta los 14 años, luego de comprobarse su participación en hechos que vulneraron el derecho de admisión.

⚽ Huachipato aplica duros castigos a sus hinchas

De acuerdo al comunicado oficial, los infractores fueron detectados mediante el sistema de seguridad y control del recinto. La mayoría fue sancionada por el uso de fuegos de artificio, mientras que uno de ellos recibió una pena mayor por ingresar por un acceso no habilitado y además por la vulneración al derecho de admisión que ya tenía.

“La identificación de los responsables fue posible gracias a las medidas de control implementadas por el club”, señalaron desde la institución acerera, que además hizo un llamado a mantener el buen comportamiento dentro y fuera del estadio.

🔥 Un mensaje que marca tendencia en el fútbol chileno

La decisión de Huachipato se suma a las recientes medidas aplicadas por la U y la UC, reflejando una tendencia clara: los clubes están decididos a erradicar la violencia y a proteger la experiencia del hincha que va en familia.

Cada vez son más las instituciones que utilizan la tecnología para fiscalizar conductas inapropiadas, una señal potente de que los tiempos cambiaron. En la nueva era del fútbol nacional, no solo se compite en la cancha: también se juega el partido por la seguridad y el respeto.