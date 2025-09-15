La U de Chile superó sin apelación a Colo Colo en la definición de la Supercopa, lo que dejó con la moral en alto a todos los hinchas azules, y en especial a uno con pantalla y micrófono.

Johnny Herrera, ídolo de la U, fue muy crítico del arbitraje en la victoria de Colo Colo de hace dos semanas y ahora no se guardó nada tras la goleada universitaria y aprovechó su espacio en TNT Sports para destrozar el nivel mostrado por el cacique.

👎 Johnny Herrera bajó de Categoría a Colo Colo

Fiel a su estilo, directo y sin culpas, Herrera aseguró que Colo Colo pareció “un equipo de Segunda División enfrentando a uno de Primera“.

El Samurái fue categórico y, además, se dio mañana para señalar que el partido era de muy fácil pronóstico.

“Era predecible. Cualquiera que sepa un poquito de fútbol se da cuenta de que el fútbol de la U es muy superior al de Colo Colo, tanto colectiva como individualmente”, declaró en el programa “Todos Somos Técnicos”.

“Colectivamente, la U fue tremendamente superior y no solo ahora, estando con un jugador más, sino que en igualdad también. Fue muy superior”, explicó.

🎙️Herrera recordó el Superclásico que ganó Colo Colo

Aprovechando su espacio, Herrera recordó sus propios dichos sobre el último Superclásico y que Colo Colo gana por 1-0. En esa oportunidad, el Campeón de la Copa Sudamericana 2011 dijo que el arbitraje estuvo a favor del cacique y que mientras estuvieron 11 contra 11 los albos nunca fueron superiores.

Ahora, con una situación diametralmente opuesta, Johnny Herrera dijo: “no nos acordábamos si al minuto 30 de partido, antes de la expulsión (de Sebastián vegas), Gabriel Castellón había tenido alguna intervención… y fue nula”. Herrera destacó que el arco azul estuvo prácticamente inactivo durante todo el primer tiempo, evidenciando la falta de ideas ofensivas de Colo Colo.